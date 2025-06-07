昔日樂壇頂流開騷身形台風驚變肥媽　巨腩迫爆裇衫健康令人擔憂

年年廿五歲的「校長」譚詠麟，縱橫樂壇逾半世紀，唱過多首膾炙人口經典金曲，獲獎無數，當年他還憑著帥氣外面風魔萬千少女，絕對是頂流級。縱使現在已74歲，但魅力不減，所到之處都吸引大批粉絲支持，現時他處於玩住做的狀態，除了隨香港明星足球隊四出踢友賽外，當然不少得開演唱會與歌迷互動。不過，近年譚詠麟身形時瘦時肥，健康情況令人擔憂，日前他在佛山開騷，台上驚現巨腩再次引起熱議。

校長譚詠麟和哥哥張國榮是當年的頂流偶像。（微博@譚詠麟AlanTam）

近年譚詠麟處於玩住做的狀態，經常隨香港明星足球隊四出踢友賽外。（小紅書截圖）

「譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會」佛山站日前舉行。（微博@香港藝能製作）

譚詠麟於3小時演出時間裡演唱了超過30首金曲（微博@香港藝能製作）

近日，「譚詠麟經典傳奇巡迴演唱會」繼2023年後重返佛山開唱，全場座無虛席。譚詠麟傾力演出 ，3小時演出時間裡演唱了超過30首金曲，不過，有網民在社交平台分享他在獻唱《說不出再見》時的片段，見他唱得略顯吃力，頸部青筋盡現，部分段落更由歌迷接力合唱，但最得人驚的是其腹部隆起，儼如臨盆在即前的孕婦，幾乎迫爆裇衫，加上「肥媽式」台風，令網民不禁留言：「以為係係肥媽」、「肥媽黎呃我唔到」、「佢搞咩…..手同面唔算肥，但個肚腩大到完全唔啱比例」、「係咪有咗身紀」等等。

譚詠麟唱《說不出再見》時頸部青筋盡現，唱得略顯吃力。（Threads截圖）

身形再次成焦點。（Threads截圖）

台風驚變肥媽。（Threads截圖）

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事實上，譚詠的身形變化近年頻頻成為話題。之前他曾經暴肥，後來因病菌入侵4日激瘦了15磅，頓時連肚腩都變扁平；其後又曾因身體不適臨時取消個唱，當時面頰及身形消瘦不少；如今又突然暴肥，不禁再次令人擔心其健康狀況。有網民提醒校長要注意飲食，不要再發福下去，避免影響健康。

肥媽（Maria Cordero）。（Youtube截圖）

網民留言。（Threads截圖）

譚詠麟早兩年曾患病4日瘦15磅。（微博照片）

譚詠麟康復後，肚腩再現。（小紅書）