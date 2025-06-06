李亞鵬欠巨債直播還錢唔拍戲　嫩妻拍片開腔真實原因曝光

天后王菲的前夫李亞鵬近年不時被指財務欠佳，曾被爆欠下4000萬人民幣債務，亦因未按時履行生效法律文書確定的給付義務，因而被限制高消費，遭到法院判決要強制執行被要求償還。而他為了還債努力直播賣貨，但有網民就好奇他為甚麼不復出拍戲還債呢？近日，其妻子海哈金喜就針對網民各種提問作出回應。

李亞鵬同海哈金喜在2022年結婚。（微博圖片)

李亞鵬作為一線小生，演技早已獲肯定，有網民就好奇他演技出色並具知名度，為甚麼不復出拍戲還債呢？對此，海哈金喜就表示：「沒人請呀！我也挺希望他復出拍戲的，但是我也非常理解他，因為演戲演的都是別人的人生，那他也有自己的人生目標。」

李亞鵬直播賣貨還債。（影片截圖）

海哈金喜大方回應網民提問。（抖音截圖）

在李亞鵬低潮的時候，海哈金喜願意同甘共苦，不少網民都激讚她是一位好老婆，但她亦表示李亞鵬其實也很優秀：「我也覺得，但是鵬哥也非常優秀，因為他真的是一個超級超級工作狂，所以說家裡的事情，我就顧得會比較多一些。」還揚言自己不看重豪門生活，是一位容易知足的普通女孩：「我這個人其實是比較容易知足的，知足常樂嘛，而我也不太追求甚麼豪門闊太的生活，那本身也是普通的女孩，對我來講，家人平安健康喜樂的在一起，我覺得比甚麼都重要。」紛紛認為李亞鵬好福氣，能娶到海哈金喜這一位好老婆。