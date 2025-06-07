前落選港姐被爆曾冒充香港護士立人設　靠此收獲百萬粉絲月入10萬

前落選港姐陳銘鳳（Cherry）以網名「香港姑娘Cherry」活躍於抖音的她，坐擁超過170萬粉絲，紅過一班藝人，她更自爆月入10萬，吸金力強勁！不過，近日就被揭多年前沒有護理文憑的她一直冒充香港護士立人設，成功收獲百萬粉絲，更成功轉型創業做老闆，成立了一間教育留學諮詢服務公司，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，引入專才來港定居。

落選港姐陳銘鳳（Cherry），最後成功打入5強。（網上照片）

自爆月入10萬！（影片截圖）

有網民Post出Cherry的惡搞Cap圖。（網上圖片）

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不時出席活動。（IG/@cherryhk852）

不時出席活動。（IG/@cherryhk852）

一名叫「香港蔥」，在香港的大學醫學院工作的網紅近日聲稱被「香港姑娘」舉報，對方更聲稱侵犯她個人名譽權！而「香港蔥」難忍被舉報，爆出更多「香港姑娘Cherry」陳銘鳳的黑歷史，「香港蔥」指「香港姑娘Cherry」陳銘鳳只是沒有護理文憑，入職要求極低的「診所助護」，卻一直假冒香港護士，「香港蔥」指：「根據護士注冊條例，在香港只有註冊護士可以使用『護士』頭銜。」而「香港姑娘Cherry」陳銘鳳沒有護理文憑，沒有香港護士資格卻一直冒充香港護士近5年，設立虛假人設，而翻查「香港姑娘Cherry」陳銘鳳參選時報稱職業為「教育留學咨詢顧問」。不少網民又爆出「香港姑娘Cherry」陳銘鳳曾自己是土生土長的香港人，但之後被不少人發現是四川長大！

陳銘鳳（Cherry）以網名「香港姑娘Cherry」活躍於抖音，目前已跌不少粉絲。（抖音截圖）

廣東話不標準。(截圖)

不少網民都以為她是護士。(截圖)