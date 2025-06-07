秦沛舊愛公眾場所被拍一舉動現「醜態」　遭網民吐槽老了不要出來

秦沛舊愛，現年75歲的翁倩玉曾自爆15歲時與秦沛拍拖，她當年曾經憑主唱日劇《阿信的故事》香港版主題曲《信》而紅遍亞洲，她除了唱功了得，演技也備受肯定。翁倩玉在1972年時憑電影《真假千金》贏得金馬獎最佳女主角。她將於7月在西九戲曲中心舉行兩場演唱會。前日翁倩玉現身灣仔出席《翁倩玉2025 Thank You For Your Smile 香港演唱會》記者會宣佈演唱會詳情。相隔四十多年再度開騷，翁倩玉接受《香港01》表示：「心情很開心也有點緊張，因為四十年前的我，與今天的我不一樣，所以很期待同大家見面。」

翁倩玉宣布舉行演唱會。(資料圖片)

翁倩玉宣布舉行演唱會。(資料圖片)

近日有網民在街上偶遇翁倩玉，並把拍到她的片段放到社交網上分享。片中可見翁倩玉當時穿上一件長外套配襯黑色闊腳西褲，束起頭髮的她顯得高貴優雅，同行還有一男一女。翁倩玉在商廈大堂步出期間突然擘大口打呵欠。而近鏡之下的她眼袋略為浮腫，很符合她的年紀，相當真實。有網民竟吐槽：「我覺得這些曾經在螢幕上很美的人，老了就不要再出來露面吧，真的反差太大太大，不利於自己形象，也不利於觀眾的感受。」但也有網民力撐表示：「75歲了，保養還好！自然就好」、「她的臉就是自然老去的樣子」。

翁倩玉被影到打呵欠。(小紅書)

翁倩玉自然老去。(小紅書)

翁倩玉自然老去。(小紅書)