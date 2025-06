秦沛舊愛公眾場所被拍一舉動現「醜態」　遭網民吐槽老了不要出來

秦沛舊愛,現年75歲的翁倩玉曾自爆15歲時與秦沛拍拖,她當年曾經憑主唱日劇《阿信的故事》香港版主題曲《信》而紅遍亞洲,她除了唱功了得,演技也備受肯定。翁倩玉在1972年時憑電影《真假千金》贏得金馬獎最佳女主角。她將於7月在西九戲曲中心舉行兩場演唱會。前日翁倩玉現身灣仔出席《翁倩玉2025 Thank You For Your Smile 香港演唱會》記者會宣佈演唱會詳情。相隔四十多年再度開騷,翁倩玉接受《香港01》表示:「心情很開心也有點緊張,因為四十年前的我,與今天的我不一樣,所以很期待同大家見面。」

翁倩玉宣布舉行演唱會。(資料圖片)

近日有網民在街上偶遇翁倩玉,並把拍到她的片段放到社交網上分享。片中可見翁倩玉當時穿上一件長外套配襯黑色闊腳西褲,束起頭髮的她顯得高貴優雅,同行還有一男一女。翁倩玉在商廈大堂步出期間突然擘大口打呵欠。而近鏡之下的她眼袋略為浮腫,很符合她的年紀,相當真實。有網民竟吐槽:「我覺得這些曾經在螢幕上很美的人,老了就不要再出來露面吧,真的反差太大太大,不利於自己形象,也不利於觀眾的感受。」但也有網民力撐表示:「75歲了,保養還好!自然就好」、「她的臉就是自然老去的樣子」。

翁倩玉被影到打呵欠。(小紅書)

翁倩玉自然老去。(小紅書)

