高鈞賢罕談與富婆太太閃婚兼火速造人　與繼子女關係似朋友

現年41歲、2005年香港先生冠軍入行的高鈞賢 (Matthew)，10年前約滿TVB北上發展前，曾由靚仔小生淪為劇集御用色魔。內地成名後，Matthew三年前回巢拍《白色強人2》演技首獲讚賞，之後的《一舞傾城》及《新聞女王》等演出亦同樣掀起熱話。高鈞賢為熱播的《刑偵12》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，節目中他除了披露與林保怡合作的點滴以及回顧入行二十周年的起跌外，也首度披露今年雙喜臨門——與愛妻Christine閃婚生女「一擊即中」的經過，「由拍拖到計劃結婚到生BB，係一年左右。」對於公布婚訊後，太太被爆有過一段婚姻及一對仔女，高鈞賢直認認識太太時已知，更坦言當後父無困難，「當佢哋係朋友，都係叫佢哋叫返我Matthew！」

高鈞賢接受梁泰來訪問，透露早知太太曾結婚，與繼子女關係似朋友。

去年「男人40」的高鈞賢，於12月初突然在網上發布多張婚照及孕照，自爆與年輕10年的圈外女友雙喜臨門。夫妻倆更早已在加拿大註冊結婚，並預告今年1月將首當爸爸。之前高鈞賢甚少提及與太太的淵源，原來早於疫情前，二人已因工作認識，「三、四年前我哋只係朋友，因為佢公司有部份生意係護髮，佢搵我幫手拍片。當時只係朋友約吓食飯，已知道佢細我10年同有小朋友。最初覺得佢好識關心人，又叻又靚又勇敢追夢同識養生。」他指當年未試過追求離過婚及有小孩的女性，所以未有進一步發展。及至疫情後到內地工作重遇，才發覺太太很適合自己，「各有各生活幾年，我亦經歷過感情上嘅錯摸，先發覺呢啲(結過婚及有小朋友)根本唔係問題，最緊要大家夾，同理解明白我。」

高鈞賢去年12月初突然在網上發布多張婚照及孕照。（IG：@mattkobe）

高鈞賢自爆與年輕10年的圈外女友雙喜臨門。（IG：@mattkobe）

太太係事業型女性。（IG：@mattkobe）

高鈞賢直認與太太閃婚，「我哋好犀利，無嘥過任何時間。由拍拖到計劃結婚同生BB，係一年左右。」他更沒想過夫妻能「一擊即中」，「我哋plan就一擊即中，因為佢公司做產前產後養生呢行，知點調埋身體。到我5月生日，佢就plan個 trip去馬爾代夫，我哋去馬爾代夫就係計劃去做呢件事。真係好順利，一個月後就知。當時係覺得開心同幾勁，係一擊即中！哈！知道自己食嘅保健品好work。」至於高鈞賢宣布雙喜臨門不久，就有酸民爆愛妻是富家女及有過一段婚姻的背景，問圈外人太太有沒有受打擊，他說：「畢竟佢唔係圈中人，亦係後生女。所以公布嗰陣，話一定要講清楚細過我10年，其他都唔太理。當然佢有唔開心，我亦有心痛，所以第一時間企出嚟講返件事，好過太多猜測。」

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG：@mattkobe）

高鈞賢曾透露太太之前有「妊娠期高血壓」，所以很緊張。(ig@mattkobe)

高鈞賢不時曬父女合照。（IG：@mattkobe）

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談及4個月大的女兒高子琳，首當爸爸的高鈞賢說不停兼笑不攏嘴，至於問及跟太太一對仔女相處及做後父有沒有難度，他說：「由頭到尾我唔覺得難，因為我加拿大長大，有幾個好朋友，佢哋一到weekend就要去stepfather屋企，我反而覺得過程中難嘅係小朋友一方心理調節。我認為大人嘅角色就係要做朋友，我都係叫佢哋叫返我Matthew。同外國人一樣，唔需要迫佢哋叫我爹哋。因為佢哋知道自己爹哋係邊個，佢哋長大後就會有自己方法處理。」至於夫妻生女後，對於太太的一對仔女會否擔心偏心的問題，高鈞賢笑說：「大仔比較懂事，而妹妹始終係女仔，會敏感啲。佢而家成日問媽咪，幾時幫我改姓高。佢會諗好多嘢，想同我而家個囡囡高子琳close啲，呢啲我完全都唔會夾硬迫。總之我會負責返，點樣令大家一齊開心，或者到佢哋大個叫我爸爸，我當然會好高興。」

高鈞賢有份參演《刑偵12》。（IG：@mattkobe）

高鈞賢有份參演《刑偵12》。（IG：@mattkobe）