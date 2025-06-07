素海霖電車突擊寫真最刺激　「名物」印畫老少咸宜︰啲人未睇就鬧

香港首位日本AV女優繪麗奈（素海霖），今日（7/6）於上環舉行寫真及畫展，向來凡事親力親為的素海霖，今次由作畫、籌備、宣傳到佈置，都是一手一腳包辦，她坦言過程很辛苦，但有機會的話下次都會繼續。而畫展舉行前透露會以個人「私處」作畫後，又惹來不少攻擊，但最終展品是老少咸宜，沒有半點色情成份，「有朋友仲話得到老婆批准，可以帶細路嚟睇。」



素海霖（繪麗奈）凡事親力親為的素海霖，今次由作畫、籌備、宣傳到佈置，都是一手一腳包辦。（葉志明 攝）

為了減省開支，素海霖更和攝影師二人，親自將大小展品搬到現場。（葉志明 攝）

籌備今次相展及畫展，素海霖表示最大開支是場地租金，而且適合的地方選擇不多。「幸好有朋友暗中出手幫忙，我畀完一筆錢之後，才發現對方有幫我墊底，好感動。」而為了減省開支，昨晚更由自己和攝影師二人，親自將大小展品搬到現場。「所以希望今次可以全數賣出，唔使我搬番返屋企。」

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透視裝搭電車

提到拍攝寫真最難忘一幕，要數在電車取景那晚。「因為當日我穿的是透視裝，要爭取時間拍攝每張相。當日車上特別多外國人，他們坐車頭，我們就在車尾拍攝，遇到有人坐在附近便要暫停。結果我們乘了3、4轉，來回由筲箕灣到上環才完成。」至於選擇電車，除了較地道及好香港，最大原因是「電車」兩個字在AV界，會令人聯想到痴女。

繪麗奈（素海霖）的相展作品中，有一張在電車上作性感甫士，相當誘人。（葉志明 攝）

「私處」作畫傾向意境

至於畫作方面，早前事先公告會以「私處」作畫，結果惹來大批Haters攻擊，最後其實是以「名器」當畫筆，以印托方式創作，出來效果老少咸宜。「啲人未睇就鬧，其實一開始已經決定不會走寫實方向，寫實點可以畫到5幅？唔通擘開收細都畫？況且要真實不如賣相，但我絕對不會，否則當日就不會選拍有碼AV。現在5幅作品中，都會有我那部位的形狀，大家可細心看看。」

場內亦有紀念Tee出售，限星20件。（葉志明 攝）

繪麗奈（素海霖）相及畫展，獲林祥焜及學生，畫出多個她從未演繹過的造型，作為賀禮在場內展出。（葉志明 攝）

獲大富豪邀請

而今次賣相及賣畫，除要收回製作成本，部分收益更會捐給關懷愛滋機構。素海霖︰「之前和關懷愛滋合作過，我覺得幾需要去關注，因為亞洲社會一提到愛滋就覺得好恐怖，但其實現在愛滋是可以治療，最恐怖可能是梅毒等等，總之任何一個疾病都不應該被歧視。」而賣相風氣在香港亦未成事，所以素海霖都想就今次活動推動一下︰「香港仍然不流行賣相，而且不少人對AV女優有偏見，覺得放我的相會被人取笑，而且香港地方小，所以賣相真的不容易。」

問到大富豪重開，會邀請其同業「大師姐」蒼井空來港，原來對方都有邀請素海霖出席︰「經理人有和他們接洽，但未必是開幕日，可能月尾會有個工作安排。」

新大富豪店外仍然封上圍板，地面層正進行裝修工程，地上放滿施工材料，部份設施則蓋上灰布，非常神秘。（林子慰攝）