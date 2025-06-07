黎燕珊大女劉詠詩嫁IT才俊補擺喜酒　成排金豬兩對流星錘盡顯氣派

黎燕珊 (珊姐) 大女劉詠詩 (Wynce) 覓得如意郎君，與從事IT界的男友鄭健民 (Kenneth) 結束12年愛情長跑，去年已註冊結婚，並待囡囡鄭凱蕎 (Eleana) 出世後，於今晚假Hotel Icon擺婚宴暨弄瓦喜酒。

劉詠詩與老公鄭健民。

今早在酒店進行接新娘及斟茶給長輩儀式，「逆齡外母」黎燕珊與女兒一起穿上裙褂，開心又興奮陪著女兒出嫁，當她把女兒交給女婿時，不時叮囑對方要好好待她的心肝寶貝，不能大聲跟女兒說話，她笑着道：「今日係我大女詠詩和女婿健民大喜之日，我自己係單親媽咪，一手一腳湊大一對仔女，終於等到她今日成家立室，以後由老公照顧女兒了。」珊姐又謂接新娘時，最感動是女婿對囡囡詠詩講愛的宣言，並唱情歌，她說:「從他們認識到拍拖，這段日子絕對不短，過程中互補不足，真係好感動，我祝福女兒家庭幸福，白頭到老，白髮齊眉，兒孫滿堂，哈哈！」

黎燕珊與女兒。

黎燕珊與女兒。

黎燕珊與女兒。

一對新人並跪地斟茶給黎燕珊及黎燕珊媽媽，珊姐送贈女兒一對龍鳯金鈪非常重手，親友們所送金器可謂金光燦爛，整天笑不攏咀的珊姐透露婚禮前一晚原來非常忙，「我終於明白辦喜事，都好勞心勞力，又緊張，怕待慢嘉賓。」她雖然拍戲也演過不少婚禮情況，但親身經歷又是另一回事，「自己親身去經歷做主人家，冇試過真係嫁女，真係難以形容咁興奮㗎！好開心！過去我們一家三口去行呢條路，直至我個女認識我女婿後變成一家四口，𠵱家仲變埋一家五口，因為我做埋最靚嘅婆婆啦！最開心有埋孫女Eleana嘞！」

好多金器。

斟茶儀式。

開心合照。

開心合照。

珊姐對女婿Kenneth相當滿意，但將女兒交給女婿時不忘向健民訓話，「女兒詠詩係我心肝寶貝，所以唔准大聲同我個女講嘢，如果有日真係覺得我個女脾氣好難頂就同我講，由我教番個女先再交返畀你。」不過珊姐都好公道，亦有叮囑女兒，「我同詠詩講佢都做了媽咪，好多嘢都要用一家三口角度諗，同埋要好有責任，好似我當日做咗單親媽咪後，真係做任何嘢都會諗咗佢哋先，甚至乎過條馬路都會好小心翼翼，每行一步除咗有我信仰支持之外，我都會好小心。」

詠詩出嫁後，珊姐坦承現在最期待囝囝劉德權（Dicky）也成家，「時間過得好快，個女都有自己家庭，期待我個仔，應該都好快嘞！她坦言自己人生最大嘅功課，就係湊大一對仔女。」珊姐又寄語一對仔女，行好自己未來的人生路，「我成日同對仔女講，媽咪好多嘢唔係好識得教，但媽咪已經用晒全心全意去教導佢哋，神所講『兒女係賜畀父母嘅產業』，要好好哋去守護他們。」她帶點感概眼濕濕說: 「我自問呢份功課係超過100分，嚟緊以後條路就交返畀佢哋，希望佢哋可以好似媽咪咁，做好呢份功課啦！」

一對新人好sweet。

一對新人好sweet。

一對新人好sweet。

一對新人好sweet。