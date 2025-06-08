索爆人妻歌手素顏被偶遇獲讚靚到窒息　即場反應態度竟遭網民狠批

吳若希的《Gossip of Me》演唱會日前在澳門圓滿完成，當晚全場爆滿，座無虛席。吳若希的家人和粉絲，以及她的一班圈中好友包括胡鴻鈞、麥美恩、周奕瑋、朱敏瀚、丁子朗、鄭衍峰、莊思敏、王子涵、丁文俊、陳曉華、戴祖儀和陳楨怡都有專程前赴澳門支持她。大家對在台上展現全新形象和態度，如脫胎換骨般的吳若希讚不絕口，掌聲及喝采聲連綿不斷，令吳若希大感滿足。稍後吳若希亦會在廣州舉行音樂會，她亦開始展開宣傳活動。

吳若希於澳門舉行演唱會。

吳若希於澳門舉行演唱會。

昨日有網民於社交網分享了在廣州偶遇吳若希的片段，並留言寫道：「啊廣州偶遇吳若希！素顏美到窒息！」激讚吳若希素顏好靚女。片中可見素顏上陣的吳若希身穿白色露臍入膊背心，配牛仔迷你裙，曬出她的招牌修長美腿，身材Fit爆，即使素顏也相當搶眼。不過網民的焦點就落在吳若希的反應和態度之上，因為博主在旁拍攝她時有跟她打招呼，但她卻沒有回應，甚至沒半點笑容，即惹來大批網民的批評。有網民更鬧爆表示：「好無禮貌我現在信我同事講過的話了，說以前工作接待過她，態度差到死」、「扮曬嘢，以為自己大明星，宇宙最靚咁」、「第一感覺都係覺得無禮貌，雖然我吾知佢係邊個。」

網民留言。(小紅書)

網民留言。(小紅書)

吳若希素顏被偶遇。(小紅書)

吳若希素顏被偶遇。(小紅書)

吳若希素顏被偶遇。(小紅書)

吳若希素顏被偶遇。(小紅書)

吳若希素顏被偶遇。(小紅書)

吳若希素顏被偶遇。(小紅書)