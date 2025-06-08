60歲影帝中環街頭搏盡拍攝　親身上陣演出奪命鉸剪腳令人拍案叫絕

現年60歲的張家輝拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；其後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。雖然升呢影帝，但張家輝拍攝時堅持親力親為，搏盡演出。近日他現身中環街頭疑在拍攝廣告時被「野生捕獲」，期間更上演一幕高難度「奪命鉸剪腳」，令人拍案叫絕。

張家輝憑林超賢執導作《証人》，於2009年首度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮。（視覺中國）

張家輝在電影《贖夢》裡面的「蔡辛強」是的士司機。（電影宣傳片截圖）

日前，張家輝現身中環一間名店門外疑在拍攝廣告，吸引大批遊客和市民圍觀，片段隨即被分享到社交平台。張家輝今次不是飾演電影《贖夢》裡面的「蔡辛強」，而是做返「張家輝」，從片段所見，他與一位銀髮打扮的動作演員為爭的士上演一幕格鬥戲份，兩人溝通好便正式拍攝，張家輝一腳踩上對方大脾，借力躍起使出鉸剪腳鎖頸，然後背落地向後翻滾，整套動作一氣呵成，身手敏捷，甚有電影《激戰》裡面「賤輝」的影子。

張家輝日前現身中環街頭，疑在拍攝廣告。（小紅書截圖）

與動作演員上演爭的士的格鬥戲份。（小紅書截圖）

鎖頸。（小紅書截圖）

落地後滾。（小紅書截圖）

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而且當日張家輝為配合劇情，在30幾度的戶外著上西裝拍攝，表現專業，更不時向圍觀市民揮手打招呼，甚至親民合照，展示影帝風範。難怪網民大讚：「戶外又晒又熱，拍了很久，拍的還是動作場面，十分敬業。」也有網民幽默說：「以為係強哥」，其實係程輝」、「激戰2之街頭霸王」；其後，張家輝亦「蔡辛強」上身，在社交平台寫道：「出返嚟一排無乜嘢做，Set個頭扮下張家輝出街，點知真係呃到人，睇嚟我已經正常返，定只係表面？抱歉。」可見這位親民影帝人氣高和深受大家喜愛之外，還非常識玩。

整套動作一氣呵成。（Threads截圖）