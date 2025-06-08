張繼聰睇透成功真係靠老婆謝安琪　被笑足十幾年用4個英文字總結

張繼聰和謝安琪今日（08/6）以夫妻檔出席活動，他們接受訪問時，透露兒子去了上海畢業旅行，而女兒則有表演，所以就只有夫妻檔出席活動。談到兒子遠赴澳洲升學一事，謝安琪就笑言會時不時去探訪他：「我預咗佢過去讀書，我就會成日過去，遠遠咁睇吓佢，跟蹤吓佢咁樣。」



張繼聰和謝安琪今日（08/6）以夫妻檔出席活動。（陳順禎 攝）

張繼聰和謝安琪今日（08/6）以夫妻檔出席活動。（陳順禎 攝）

記者提到兒子一個人去外國讀書是「風流快活」，張繼聰就表示，會時常提點他學費開支很大：「我諗住遲啲影定啲表格，影住啲學費。即係大學生最大嘅興趣就係走堂，覺得每次都好free可以走堂，但係你要睇睇張學費，除返開幾多錢一堂。咁你就再諗吓爸爸平時返工幾辛苦。唔緊要，你想走咪走囉。」他表示，早前有嘗試讓兒子體驗打工，做他的助手的助手。「企喺度跟出緊入，都開咗幾日工，俾佢知道我做唔同嘅嘢，拍戲，廣告，影相，做訪問，開會，開騷，佢都會跟埋佢。（有人工？）梗係有啦。（時薪有幾多？）除開可能唔係好高，唔係好多錢囉，不過已經好多啦。」

張繼聰和謝安琪今日（08/6）以夫妻檔出席活動。（陳順禎 攝）

談到兒子的工作，張繼聰表示兒子會幫他「拎袋」，有時亦會做斟茶遞水這些工作。張繼聰一路說，謝安琪則不經意流露出羨慕的表情，記者提到謝安琪可以高薪挖角時，她說：「畀多少少錢。」張繼聰笑言：「我出幾多，你出多一蚊！」

張繼聰一路講，謝安琪只係靜靜地企喺側邊聽。（陳順禎 攝）

談到湊仔經，張繼聰又分享，當他們分享與兒子的互動時，會令兒子被同輩開玩笑。他們則說以後問准兒子後才分享。做爸爸的張繼聰又趁機分享做人處世之道：「我都同佢講，唔緊要啦，男仔同輩一定有啲bully，係咁樣㗎啦。我直頭係被bully界KOL添啦。我俾人搞咗幾廿年咪一樣生勾勾，我話唔使驚嘅。」他說，最好的教育方法就是以自身經歷分享。

張繼聰和謝安琪。（陳順禎 攝）

問到張繼聰謝安琪的演唱會進度如何，張繼聰就回答：「第一日已經準備好啦！」他表示，很感謝買飛的樂迷的支持：「公布開騷之後好快就賣晒飛。」

他又說道，近年才開始愛上與太太謝安琪一起工作。「而家就開始enjoy同太太一齊做嘢，後生嗰時，都唔好話合作，成日俾人講嘅時候，實會有嗰種自尊心，但係可能個人真係成熟咗。我係真係靠老婆。（而家冇自尊心？）唔係冇咗自尊心，而係明白咗，我真係靠老婆！Happy wife happy life。即係老婆有啲咩唔開心，你做都做唔到。我覺得我係遲咗囉，應該早十幾年靠老婆多啲，咁我而家唔使咁辛苦。」

張繼聰和謝安琪。（陳順禎 攝）