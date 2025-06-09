女神配對計劃｜曾展望做街訪意外入行　會計畢業離奇考獲道士資格

TVB戀綜節目《女神配對計劃》日前（09/6）播出後受到不少觀眾好評，其中《愛回家》靚仔曾展望和N線藝人周嘉全的出現更成為首集的亮點。曾展望在節目中，公開向「女神」葉蒨文表白：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你俾人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」一句說話令葉蒨文芳心動，畫面即時跳出粉紅色心心一樣！



曾展望向蒨文表白。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望向蒨文表白。（《女神配對計劃》截圖）

27歲的曾展望出生於美國洛杉磯，3歲時隨家人移居香港。原來畢業於香港理工大學會計系的他從未想過做明星，演藝事業也非其志向，入行其實是純屬機緣巧合。

《愛回家之開心速遞》「高齡實習生」一集，為小鮮肉曾展望（GM）加盟的一集。（截圖）

據知，在街頭接受《#後生仔傾吓偈》的街頭訪問，怎料隔了約半年，他就收到節目組聯繫，並邀請他加入《#後生仔2.0》。當時他抱住識朋友、尋找樂趣及兼職賺錢的心態，就意外踏入了演藝圈。2018年他加入《#後生仔傾吓偈》，2021年更獲機會加入《愛·回家之開心速遞》飾演接龍員工Mike，成功走進觀眾視野。之後他亦陸續參演了《青春不要臉》、《金宵大廈2》、《法證先鋒V》等劇集，並主持《Mayanne小喇叭》、《奇情谷》等節目，展現多棲發展潛力。幕前形象健康開朗，也頗為入屋兼受觀眾歡迎。

曾展望在《金宵大廈2》和《愛・回家之開心速遞》飾演返道士。（截圖）

曾展望在《金宵大廈2》和《愛・回家之開心速遞》飾演返道士。（截圖）

曾展望原來是一名認證的道士！（影片截圖）

當時《愛》一劇監製接受《香港01》訪問時，就曾透露揀曾展望入《愛》的原因：「因為新角色係一個見習新人，所以要搵一個比較生面口的後生仔，最重要係樣貌平凡」。監製一再強調不是醜樣，是樣貌平凡，而且沒有小白臉的感覺。另外，他還看中曾展望一個非常特別的身份，原來他是一名道士，監製直言「呢點最吸引我！」

見到呢一幕硬係覺得好熟口面。（《女神配對計劃》截圖）

除了演戲，曾展望也興趣多多，原來他熱愛拉丁舞，小三至中一曾在東亞運表演。同時，他也對道教亦有濃厚興趣，曾因陪朋友驅鬼而接觸道教，更考獲了七品道士資格。他曾分享：「在龍虎山參加『授籙儀式』，首次考取道士資格，獲『三五都功七品道士』職位，3年後可再考試升至五品，繼而三品。」興趣廣泛而又冷門，相當有反差。

葉蒨文表示心動。（《女神配對計劃》截圖）

在一些訪問中，曾展望也曾透露自己小時候患有過度活躍症，無法專注超過十秒。他曾進行網上測試並諮詢醫生，服藥治療專注力失調，但因藥物令他感到壓抑，僅在考試期間服用一個月後停藥。

曾展望情敵。（《女神配對計劃》截圖）

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