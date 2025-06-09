60歲失婚硬漢與熱褲中女行街疑爆新戀情　曾暗示「戴綠帽」致離婚

鄭浩南3年前自爆與馬來西亞籍太太鮑愛玲婚變，妻兒失聯，更慘是除了祖屋，在大馬所有房子甚至汽車都沒有自己名字，人財兩失的他流下男兒淚，言詞間暗示對方有第三者。之後鄭浩南重新振作，進軍內地市場，登台兼進駐抖音密密搵銀！日前鄭浩南被網民街頭捕獲，發現他與一名中女同行，疑爆新戀情。

鄭浩南提到年前婚變的前妻，立即表示已忘記對方。（專訪影片截圖）

鄭浩南年前因為與前妻鮑愛玲婚變，再次成為新聞焦點。（鄭浩南微博圖片）

鄭浩南與前妻育有一子一女。（鄭浩南微博圖片）

網民在小紅書分享影片，見鄭浩南與一名中女在街頭並肩而行，雖然沒有親暱舉動，但打扮卻十分相襯。年屆60歲的他依然fit爆狀態大勇，身穿全白恤衫及短褲，緊身衣着盡騷其健碩身材。而同行的女子亦是穿白短褲及鞋，配襯一件粉色貼身衫，跟鄭浩南一樣曬得一身古銅膚色，似乎都是熱愛陽光與海灘，志趣相投。不少網民均好奇問：「「是女朋友嗎？」

鄭浩南街頭被捕獲。（小紅書截圖）

同行有一名穿熱褲中女。（小紅書截圖）

二人衣着打扮好相襯。（小紅書截圖）

網民好奇問是否新女友？（小紅書截圖）

鄭浩南於80年代與葉蒨文主演電影《愛神一號》知名度大增，90年代參演過不少經典黑幫電影及三級片，在《98古惑仔5：龍爭虎鬥》飾演的司徒浩南、《黑社會以和為貴》飾演的「加錢哥」阿武均堪稱港產經典角色！

鄭浩南曾與柏安妮拍拖4年。（網上圖片）

鄭浩南曾與柏安妮拍拖4年。（影片截圖）

傳當年為追張曼玉致與柏安妮分手。（影片截圖）

鄭浩南異性緣旺，曾與昔日女神柏安妮拍拖四年，後來有傳鄭浩南為追求張曼玉，導致二人分手收場。鄭浩南有過兩段婚姻，1991年與日本女星大島由加利結婚，但因聚少離多，1995年宣布離婚。鄭浩南1999年於馬來西亞拍攝劇集時認識鮑愛玲，2002年結婚後，育有一子一女，並定居馬來西亞。不過，2022年鄭浩南回港出席電影《壹獄II 劫數難逃》殺青宴時，突然自爆婚變，透露疫情期間為生意留在內地多時，久未返大馬，導致夫妻感情生變，妻兒更加「失聯」，後來被妻提出離婚，只能透過律師溝通。他哭著說：「我很愛家人，在大馬所有房子甚至汽車，都沒有寫我的名字，現在只剩一間祖屋，我沒有想過這事情會發生在我身上，但不能怪人，是自己的命。」

（抖音截圖）

Keep得好！（截圖）

生活富貴！（截圖）

好年輕！（截圖）

遊船河有金髮美女！（截圖）

鄭浩南與羅慧娟合作《諜血黃埔灘》。（影片截圖）

《衛斯理藍血人》（影片截圖）

《降頭》（影片截圖）

在《98古惑仔5：龍爭虎鬥》飾演的司徒浩南十分經典。（影片截圖）