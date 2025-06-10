愛回家女神被爆封盤已同居半年　親回傳聞：我對佢非常之有好感

TVB戀綜節目《女神配對計劃》於日前（08/6）播出，當中曾展望公開向葉蒨文公開表白一幕浪漫十足，讓觀眾都直呼登對，應該直接原地結婚。網上掀起一遍討論潮，當中有自稱是葉蒨文鄰居的網民在社交平台留言：「佢哋本身係情侶，半年前已經同居，我同佢哋同層。」惹來「造假」疑雲。



「愛回家女神」葉蒨文上節目搵男朋友。（《女神配對計劃》截圖）

網友留言大爆葉蒨文與曾展望同居半年，網民直呼受騙，留言：「好彩你篤爆，我都俾佢哋呃咗」，更有人直言受騙要「報東張」，又有「心水清」的網民表示：「電視唔做騷，咁有乜做」。

有網民爆葉蒨文同曾展望一早已經同居。圖呢？（截圖）

有網民爆葉蒨文同曾展望一早已經同居。圖呢？（截圖）

「愛回家女神」葉蒨文知道曾展望（GM）上節目追佢嘅時候，開心到⋯⋯（《女神配對計劃》截圖）

「愛回家女神」葉蒨文知道曾展望（GM）上節目追佢嘅時候，開心到⋯⋯（《女神配對計劃》截圖）

對於有關傳聞，葉蒨文回覆《香港01》否認。她回覆：「 ⁠好搞笑，我同屋企人住海怡半島個喎，最近客戶send product同埋經理人問我出job係邊個地址，搵車接我，我都係填呢個地址，經理人都可以做證人啦，哈哈！」

問及，有沒有需要澄清，她也回答：「唔使澄清啦呢啲，咁多人講嘢，有人夠話呢個show有劇本啦，啲女神一人一句搶住講啲咩有劇本啫，大家瘋狂碎嘴又搭晒聲咁都有人咁講。」

曾展望呢招好成功。（《女神配對計劃》截圖）

曾展望呢招好成功。（《女神配對計劃》截圖）

問起葉蒨文對於曾展望的感覺，她就有以下回應：「目前我對佢非常之有好感，我哋了解中，但係因為唔知嚟緊會發生咩事，節目組永遠都唔會講安排俾我哋聽。因為我發覺拍攝咗已經一半啦，真係經歷唔同嘅事、同埋擺埋啲男嘉賓一齊係同平時喺現實生活約會係好唔同㗎，你係真係會見到唔同人嘅不同面貌同埋會難免會比較一下佢哋嘅性情，甚至係適唔適合進一步，所以目前都係觀望嘅階段。 但係我咁話嘅係火花就一定喺度，做都做唔到。」

其實去年《萬千星輝頒獎典禮》紅地氈的環節，《香港01》已發現兩人已「有啲嘢」。（資料圖片）

其實去年《萬千星輝頒獎典禮》紅地氈的環節，《香港01》已發現兩人已「有啲嘢」。（資料圖片）

世事無絕對，葉蒨文表示對於曾展望的感覺一直都不錯，但未到有考慮做男女朋友的階段：「一路以來，我覺得佢份人口才幾好，有陣時會畀我口花花、笑騎騎嘅感覺，少少玩世不恭嘅feel，所以就算之前有好感我都冇諗過，再加上佢細我五年，又係行內人，一路止步於好感。」

葉蒨文有「愛回家女神」之稱，一向都十分受網民歡迎。（IG圖片）

葉蒨文有「愛回家女神」之稱，一向都十分受網民歡迎。（IG圖片）

她續說：「我覺得自己本身直覺同埋睇人都幾準，平時好多朋友都係問我戀愛或者對男士嘅意見，所以我相信自己嘅直覺，我覺得佢上呢個節目嘅時候對我好真誠，所以我先會喺Green Room嘅時候眼濕濕，因為我見到佢嘅勇氣，因為真係要鼓起勇氣上呢個節目去追一個女仔仲要佢自己本身係做幕前都會怕瘀，我覺得佢好勇敢，好man。」

曾展望呢招好成功。（《女神配對計劃》截圖）

節目播出後，不少網民都笑言他們可以「原地結婚」，那麼葉蒨文一早已揀選的心動男士又點算？葉蒨文就回答：「我覺得其餘嗰兩位男嘉賓都好好條件，聽佢哋講嘢非常之舒服，自信、幽默、講嘢有條理，係我鍾意嘅聰明眼細類型。我哋都未真正咁深入認識吓大家，感情都唔係一啲兒戲嘅事，我見有啲觀眾叫我同GM結婚，我覺得好開心大家咁支持，同埋睇得咁投入，但係都希望大家畀啲空間，始終我哋五位女神都真係活生生咁經歷緊呢一個戀愛真人騷，其實我哋都有好多好複雜嘅情緒，所以希望大家畀啲空間我哋自由發展。」

其他兩位要陪跑？（《女神配對計劃》截圖）

其他兩位要陪跑？（《女神配對計劃》截圖）

其他兩位要陪跑？（《女神配對計劃》截圖）

其他兩位要陪跑？（《女神配對計劃》截圖）