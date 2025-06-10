陳豪自認貼地但好挑剔要追求味道　好食的話唔介意要排隊

藝人陳豪昨日（9日）出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴，他接受《香港01》訪問時被問到早前與陳茵媺以「夫妻檔」亮相綜藝節目，即場大晒恩愛，他則指「不是」晒恩愛：「係成個show都係關於情侶之間嘅嘢，尤其是夫妻之間嘅嘢，咁變咗都分享咗少少自己情侶時候嘅啲小點滴。」

TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

陳豪早前與陳茵媺以「夫妻檔」亮相綜藝節目，即場大晒恩愛。(陳順禎 攝)

陳豪更指要在鏡頭面前晒恩愛是很不習慣：「我又唔慣，Amy又唔慣，但係原來好彩唔止我哋，原來係咁多對嘅情侶都唔慣嘅。」雖然他們不習慣對著鏡頭晒恩愛，但因為有蕭正楠及黃翠如同在，所以自己才沒那麼尷尬。至於之後會否繼續以「夫妻檔」上節目時，陳豪卻表示要想一下：「其實我哋都唔係好熟識綜藝，所以儘量叫玩下開心下。（會唔會一齊拍劇？）拍咗㗎啦，我之前都講其實已經拍咗就ok㗎啦，我都會想係鼓勵Amy去同多啲其他嘅演員合作。」陳豪作為大方人夫，他表示不會霸著太太，所以會鼓勵她出去見多一點：「所以我都係想佢出去，做返個演員同多啲唔同嘅人合作會好啲。」

陳豪更指要在鏡頭面前晒恩愛是很不習慣。(陳順禎 攝)

陳豪作為大方人夫，他表示不會霸著太太，所以會鼓勵她出去見多一點。(陳順禎 攝)

陳豪之前曾提過有養家的壓力，現今太太都有出來工作，他被問是否壓力有減少時，他笑指沒有太大的分別：「其實由頭到尾都冇乜點變，都係一樣。一模一樣，咁相反工作都好穩定，亦都好多唔同嘅工作，咁變咗touchwood，喺咁嘅環境之下仲有咁多job，我係會好好地珍惜。」

陳豪之前曾提過有養家的壓力。(陳順禎 攝)

陳豪對於太太出來工作有另一番見解，他並不是覺得太太出來工作幫補家用，而是覺得太太間中出來工作是不會與社會脱節：「其實對佢哋嚟講係好事嚟㗎，如果太過困喺屋企呢，有時反而同外界會脱節咗，又唔係話太過健康。」

陳豪憑電視劇《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG@moses_chan_）

至於早前有網民拍到陳豪「貼地」排隊吃車仔麵，他即笑指自己也是普通人：「我阿mo都係一個普通人，只不過我個身份係演員，有時好多人認得我，但我阿mo從來都唔理自己做乜嘢，我都係做返一個普通人做嘅嘢。既然我想食嗰個車仔麵但係又要排隊喎，咪去排隊。」他更大讚那間車仔麵不錯。

陳豪在深水埗街坊食肆門外排隊。(小紅書)

陳豪笑指自己也是普通人。(陳順禎 攝)

陳豪更表示自己是一個很挑剔的人：「我係一個好追求味道嘅人，我唔理你兩餸飯又好咩都好，就算我咖啡又係，就算杯水都係，我要佢係要好味先得，我覺得咁樣係對得住自己。」原來被陳豪選中的都是符合他的品味。

陳豪更表示自己是一個很挑剔的人。(陳順禎 攝)

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