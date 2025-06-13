專訪｜幸卓輝未被電影寒冬打擊演戲決心　銘記《選角》謝君豪教導

近年全球BL劇、GL劇盛行，更造就了不少情侶檔誕生，吸金力超強！模特兒出身的幸卓輝（Matthew），早前雖然在ViuTV演戲真人騷《選角》表現失利，但未有打擊他做演員的決心，憑著三大特質獲台灣劇組垂青，參演BL劇《對立而已》。劇中他與另一位拍檔激咀，當問到會否尷尬，他直言：「同女演員去做反而會尷尬，驚隻手會掂到邊度呀。」



幫廣告界朋友出鏡彈琴 踏上模特兒之路

「幸」這個姓非常罕見，但這也好，至少讓別人多個記憶點；Matthew說其實除了自己和親戚外，確實未見過其他人姓幸，小時候同學都覺得很有趣，亦會為他改花名：「幸福、幸福、幸嘟嘟……即係粗口，都有。」未必太多觀眾認得幸卓輝，但其實他已入行快十年，頭五年做模特兒，後五年做演員。其實當初入行也是無心插柳，事緣他大學畢業要搵工，突然收到任職廣告公司的朋友邀請，他說：「佢話你未搵到工，不如試吓過嚟做talent，我爭一個talent，要彈鋼琴，因為我識彈鋼琴。好短時間，兩個禮拜拍咗幾次，跟住就介紹咗畀我當時嘅模特兒經理人，咁就入咗行。」

Matthew的面孔雖然未必太熟悉，但其實他已入行十年了。

《選角》遭淘汰未有動搖決心 銘記謝君豪教導

除了平面廣告，那時Matthew亦接觸到電視廣告、MV等等，有一次他為麥當勞拍廣告，導演建議他不如去學戲，於是他就跟彭秀慧導演學戲，解鎖了戲劇範疇的工作：「學咗戲之後，對演戲信心大咗，同埋彭秀慧教學方式都好Practical，所以喺實戰上面都好有幫助。（佢有無講過啲咩令你好深刻嘅說話？）有好有唔好，佢話你本身個人冇乜表情，動作比較細，但係佢又話你可以係冷面笑匠。」矢志往演員方向發展的Matthew，去年亦參加了ViuTV的演員選秀真人騷，節目由謝君豪策劃及指導，儘管Matthew在早段已被淘汰，但他並未有因此而動搖到信心，「因為我覺得君豪老師講嗰啲嘢我都有銘記於心，有帶到嘢走。會唔會打擊到信心？因為佢第一round係舞台劇形式進行，我認識到自己對舞台劇嗰方面係比較弱啲。」

Matthew曾拍攝過麥當勞廣告。（Instagram：matthewthehan）

Matthew曾演出岑寧兒《風的形狀》MV。（Instagram：matthewthehan）

雖然在《選角》早段就遭到淘汰，但Matthew並未有因此而動搖信心，因為他從謝君豪的指導中有所得著，他表示會銘記於心。（Instagram：matthewthehan）

拍攝台灣BL劇 因三個特質獲選中

雖然在《選角》未能走到最後，但Matthew卻獲得了另一個機會，能參演台灣BL劇《對立而已》，他於劇中飾演情報處主任簿行，要打擊犯罪組織頭目。眾所周知其實台灣都有不少靚仔演員，但既然獲得台灣劇組垂青，他一定有其過人之處，他解釋：「我覺得最主要嘅原因，係因為佢本身個角色背景係香港嚟，咁已經中啦！然後要識講國語，第三樣嘢，我嗰陣同導演傾偈嘅時候，佢覺得我本身比較文靜，嗰種性格比較中個角色，所以就話一定要演喇！」要用國語講對白，對Matthew而言零難度，因為他以前就讀的小學，是全港第一間用普通話教中文的小學，所以他說起來也不會太「港普」。

Matthew在《對立而已》飾演情報處主任簿行。（劇照）

台灣都有不少靚仔演員，但Matthew仍獲得台灣劇組垂青，原來是因為他的角色是香港人，加上他的個性和國語能力都獲導演相中。（劇照）

與男拍檔演親熱戲 反而不似跟異性尷尬

以往Matthew參演過不少MV，因角色路線被冠以「渣男專業戶」稱號，他笑說：「個朵係人哋畀面啫。可能我之前接嘅角色或者MV角色都有好多做渣男，好多觀眾或者導演見到我呢一面，就覺得你做呢一面啦，一路都係做嗰個角色，今次呢套劇應該搣甩咗呢個朵！（介唔介意呢個稱號？）唔介意呀，其實幾開心，起碼以一個演員嚟講，你食到一個category，咁係幾好嘅事。」講明是BL劇，Matthew當然都要「獻身」，他透露今次的確有跟男拍檔的感情線，但對比與女藝人拍親熱戲，他反而不會尷尬：「同男仔傾偈直接啲，親熱去到邊度，動作去到邊度，點到即止，有時我同女演員去做反而會尷尬，隻手掂邊度呀嗰啲，反而有一層隔膜。」

Matthew在《對立而已》與男演員有親熱戲，要嘴對嘴！（劇照）

Matthew曾參與許靖韻MV，飾演被背叛的男友，他說當時雖然冇親熱戲，但要一起睡覺，有身體接觸，都已經覺得十分尷尬，拍BL劇反而不會有這個問題，會較為自在。（《偷東西的女孩》MV）

一覺醒來收劇組50個未接來電 以為唔記得返工

台灣跟香港拍劇的節奏很不同，香港什麼都要趕，但台灣的拍攝時間較寬鬆，開劇前他有十幾日在台灣跟劇組認識，加上正式拍攝的時間，Matthew在台灣生活了一個月，講到拍攝期間的難忘事，他說有一次放假，沒通告的日子，他在酒店大覺瞓，誰知一覺醒來發現有4、50個未接來電，當他醒來時已有人在樓下準備直衝上房，「原來係劇組，喺兩個鐘之內係咁打畀我，我打畀經理人先，我話咩事，係咪我唔記得返工呀，佢話唔係呀，但係劇組架車已經喺樓下，佢話加戲畀你，你即刻落去啦！之後收到電話，已經有人敲緊門，問『你係咪有事呀？驚你喺酒店暈咗定係點。我話唔係，你畀10分鐘我，我即刻出嚟，跟住就去咗現場拍戲。」

拍攝期間在台灣獨居了一個月，他說自己本身就偏靜，一個人住有很多時間可以靜下來，又可以做運動、理解劇本，自得其樂。（Instagram：matthewthehan）

Matthew之前拍過ViuTV劇集《IT狗》，他說在香港拍劇，去到可能只是綵排一次就要演，但台灣拍劇，時間上容許演員有更長時間綵排及建立默契。（ViuTV）

不怕性格寡言影響做演員機會 但少去應酬確實輸蝕

謝君豪在節目中講到Matthew較收埋自己，Matthew也認同的，他坦言自己的確從小到大都比較寡言，因為父母都偏向嚴肅，在家中不多交談，主要講默契，因此他和弟弟都會形成了這種特質，「我哋唔會唔講嘢，但非重點就好少講。」Matthew知道做戲劇、舞台劇，能量需要再外放一點，因此他亦積極嘗試和練習，不過他亦不諱言性格有點難改，問到這種個性對做演員會否蝕底，他有另一番見解，「我覺得喺演戲方面，演員有唔同性格，唔同Cast都需要唔同性格，一部戲出嚟先至多元化，唔會話每一個演員性格都一樣。你話會唔會輸蝕，我覺得另一方面睇，可能呢一行應酬、人際關係需要比較多，如果你少應酬，的確係會比較輸蝕。」話雖今次，今次拍《對立而已》，台灣劇組十分熱情，帶他四圍去吃喝，閒時又會跟他聊天，慢熱的他也逐漸被融化。

除了比較安靜、內斂外，Matthew認為自己也屬於冷靜和理智型的人。

電影寒冬繼續裝備自己 望拓展海外版圖

近年電影業界，不論台前幕後都在講電影業寒冬問題，多間戲院相繼執笠、電影票房低迷，不少演員即使有經驗、有演技、有獎項加持，都一樣無戲開，就連被張繼聰封為「香港隊長」的古天樂都苦無解決辦法。對於滿有抱負想做演員的Matthew來說，又會否擔心呢？他表示：「我覺得電影業寒冬，最緊要裝備自己，機會都係留畀有準備嘅人。」至於有否諗定後路，他透露自己其實都有做水族造景生意，但如果貪心講，今次攻入台灣市場後，他希望有機會的話能開拓自己的版圖：「梗係邊度有機會就去邊度啦！如果你話而家BL劇比較盛行，泰國我都會想試吓，或者內地市場有機會都會試吓。」

Matthew（左）今次成功開拓台灣市場，從IG留言所見，他多了不少台灣Fans，對於會否往台灣發展，他表示：「梗係邊度有機會就去邊度啦！」（Instagram：matthewthehan）

Matthew常常在IG分享自己的植物盆景，問他為何對這些有興趣，他說：「植物或者魚、蝦呢啲，我用心去打理或者經營佢，一定會有回報，但係演員呢件事，付出同收穫未必係成正比。植物或者盆景嗰啲嘢，就可以彌補到我呢個心靈上面嘅缺失。」（Instagram：matthewthehan）