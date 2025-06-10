前東張主持感激TVB曾派其採訪大地震　過檔HOY TV重提驚險一幕

游莨維（一蚊Joe）今年2月宣布離開服務18年的TVB外闖，離巢後的他曾透露離開TVB後工作量大增：「啱啱呢3個月嘅JOB等於我過往呢兩年總數。」近日他更過檔為HOY TV拍攝節目《求生記》，宣傳時他更不忘向娘家問好！

機會多多！（IG/@1masterjoe）

新節目亮相！（IG/@1masterjoe）

意識比其他人慢！（截圖）

分享驚險一幕！（截圖）

一蚊Joe離開無綫後為HOY TV拍攝節目《求生記》，探討遇上不同天災時的應變方法，一蚊Joe在IG寫道：「親愛嘅『母校』你好嗎？😊自從2月8號正式「畢業」，轉眼原來已經四個月了～ ⏳今晚6月9號，MJ 我正式亮相 HOY TV啦 😉📺《求生記》，台前幕後其實都係相識已久，😘，今晚講『地震』呢個題目，都係因為2008年被派去汶川的親身經歷～ 👷🏻‍♂️所以，再次感謝『你』 。」一蚊Joe在節目中提到，他在2008年被派到四川進行採訪，因未曾經歷過震感，在回程的候機室時看到別人逃跑時仍未知發生什麼事：「忽然間見到好多人慌忙而逃，一班人衝出去，當我哋有意職想走，已經見到落地大玻璃喺度搖晃，果一刻好擔心諗我哋係咪要衝出去。其實香港人太幸福啦，當你發覺有震感，已經比較遲。」而專家建議這個情況要逃到堅固的桌子底下或到最近的出口去空曠的地方以及用地震三部曲「趴下、掩護、穩住」動作，保護自己安全。

一蚊joe游莨維首次披露22年公司跟他傾續約時，已開出薪水減半的條件。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維薪水減半，感謝太太背後支持。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維薪水減半難以維持生活故選擇外闖。（IG：@1masterjoe）

一蚊joe游莨維薪水減半難以維持生活故選擇外闖。（IG：@1masterjoe）