苑瓊丹英文名被網民討論成熱話 名字超霸氣震驚三觀
撰文：黃梓恒
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苑瓊丹早年於亞視出道，後因參演周星馳電影多個經典配角而廣為人知，演藝生涯橫跨超過四十年，憑《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》等多部電影深入民心，並以無綫劇集《真情》「低B瓊」、 《男親女愛》「仙姐」及《封神榜》「殷十娘」等角色獲得觀眾喜愛，不過大家最記得她的名字肯定是《唐伯虎點秋香》中的「石榴姐」。
苑瓊丹一直被稱呼為「苑仔」或者內地網民喜歡直接叫她「石榴姐」，但近日有網民在社交平台開post，驚覺原來苑瓊丹的英文名非常霸氣。這位網民指：「本來以為，明星英文名同中文名讀音相似係好平常，冇乜特別，最多會印象深刻少」，他更舉出了幾個例子，例如：連詩雅 Shiga Lin、鍾舒漫Sherman Chung、米雪 Michelle等等，但當他知道苑瓊丹的英文名是Kingdom Yuen，竟被這個名字震驚了三觀。
苑瓊丹的英文名是「Kingdom」，意思是「王國」，其實是「瓊丹」粵語發音的諧音，十分霸氣有型！這個英文名並非她本名直譯，1990年前以本名苑麗瓊，而是後期為了藝人形象而改名苑瓊丹，自然英文名也換做「Kingdom」，令觀眾印象深刻。甚至有網民在該post上留言搞笑指：「苑瓊丹細個係咪叫Baby Kingdom？」