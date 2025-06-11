陳山聰爆囝囝睇完林峯準備玩櫈　陳方藤經營拉麵店捱到內出血

陳山聰、阮浩棕以及「日本達人」陳方藤與《人生美食地圖 - 東京篇》一眾工作人員聚餐。（陳順禎攝）

由陳山聰、阮浩棕以及「日本達人」陳方藤主持的《人生美食地圖 - 東京篇》昨晚（10日）在銅鑼灣宴請團隊食飯兼睇節目，陳山聰與陳方藤接受訪問時，表示今次平有平食、貴有貴食，但每晚早收工都會請工作人員食飯。「又唔會貼好多錢，而家yen抵咗，一定平過今晚呢餐。」問到節目中的餐廳名單是否已私藏多年，陳方藤表示當中有很多小店，平時甚少受訪。「大部分都拎晒出嚟，嫁女一樣，有集要開車4小時去靜岡食蟹，我係帶過屋企人同朋友去，應該唔會有遊客去。」

節目播出後，陳山聰表示收到不少WTS向他索取餐廳地址。 （陳順禎攝）

陳山聰表示一開始都有少少質疑，但用餐過後即大讚，途中更賺了富士山靚景。至於會否想「添食」，陳山聰表示在東京拍攝時，已想到有關西篇，並深信有吸引力法則。「因為Meter好熟關西，咁可以自駕遊，開到邊食到邊，曾志偉一點頭我哋就去。（越快越好？）又唔使，因為啱啱出街，同埋話7月先去，啲人成日話地震，所以冬天去最好。」

陳山聰透露仔仔已有新「飲歌」。（IG圖片）

提到早前帶同仔仔Jaco撐林峯場，陳山聰表示完騷後，Jaco日日都《愛在記憶中找你》。「我頭先落機打畀佢都仲唱緊。（有無玩櫈？）相信佢好快玩，佢而家日日煩我，啱啱我喺美國登台都有唱《愛在記憶中找你》，有拍片畀佢睇，佢仲有《愛不疚》，相信我下個音樂會，佢會唱。（兩父子一齊玩櫈？）咁又唔得，無佢咁好腰力。」

陳方藤(Meter)高峰時期在港擁有7間食店，每年營業額過千萬元，不過如今在銅鑼灣開拉麵店的他表示「捱」到內出血。（陳順禎攝（

另外，提到近日有連鎖食肆相繼結業，本身經營拉麵店的陳方藤表示已經無得可擔心。「唔好話北上啦，日本都係競爭對手，比較完個價錢，返嚟香港咪食少啲囉，所以都要諗計，香港人都靈活，一定有怪招可以搞到。（你有咩怪招？）諗到而家都講咗畀你聽。（算唔算捱緊？）捱，捱好多年，唔係呢刻，捱到內出血。」