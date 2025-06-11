失婚影后活動生圖流出皮貼骨面相不再　被指有醫美痕跡驚變網紅樣

上月剛度過了45歲生日的影后張栢芝與謝霆鋒於2006年結婚，育有兩子謝振軒（Lucas）及謝振南（Quintus），婚姻維持5年結束。其後張栢芝再於2018年秘密誕下孻仔張禮承（Marcus），生父身份至今成謎。2023年8月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，神隱逾一年後，終於在去年12月初現身社交網，同時粉碎懷孕傳聞。張栢芝今年已重新投入工作，再度活躍於演藝圈。日前張栢芝就到了內地景德鎮出席品牌活動，社交網上有不少她當日於活動期間的生圖流出。

張栢芝與兒子們關係非常好。（IG圖片）

張栢芝依然少女味十足。（影片截圖）

張栢芝（微博@張栢芝）

張栢芝完全不像已是三子之母。（微博圖片）

張栢芝生圖非常出色。（微博圖片）

其中一位網民就分享了一段張栢芝在大會場內坐在餐桌前準備用餐的短片，以「張栢芝看到你我只想尖叫」為標題，留言寫道：「媽呀，怎麽會這麽美 比耶也太可愛了 化了化了 真凍齡」。片中可見張栢芝知道有人在拍她，即望向鏡頭，做出V字手勢並且單眼眨了一下，之後她就揮手打招呼，又向其他人比耶單眼及揮手給大家拍照，最後她雙手合十表示謝意，還用手比心，相當親民友善。

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)

片中的張栢芝化上精緻妝容，非常之漂亮，可是有大批網民就湧入留言，直指她變樣了，由之前的皮貼骨面相變成現在的脹卜卜，蘋果肌異常飽滿，感覺有醫美痕跡，甚至充滿了科技感，直指她變成了時下的網紅樣。網民留言吐槽：「怎麽感覺網感了呢」、「美，但是真的不像張栢芝，像山寨版」、「感覺都不像她」。

網民留言。(小紅書)

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)

張栢芝在活動上的生圖。(小紅書)