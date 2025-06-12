港姐冠軍富商老公為《中年好聲音4》秘密練歌：70歲有理想是福氣

無綫（TVB）皇牌歌唱真人騷《中年好聲音》人氣十足，決賽完結當晚，TVB總經理曾志偉當場宣布《中年好聲音4》翌日開始報名。身為忠實粉絲的港姐冠軍翁嘉穗與富商老公鄔友正為《中年3》贊助商，更指爭取下屆升級做冠名贊助。鄔友正雄心壯志，早已揚言玩埋一份參賽，近日他自爆已準備好於7月17日、71歲生日翌日報名，並曝光豪宅秘密練歌片段，參賽歌為這首名曲！

翁嘉穗和鄔友正齊齊以贊助商身份現身《中年好聲音3》決賽。（小紅書）

鄔友正攬實總經理曾志偉。（小紅書）

鄔友正發文稱去年已決定準備參加今年《中年4》，可是不斷被身邊親近的人潑冷水，又被斥不務正業，他說：「去年開始，我已經準備參加今年的中年好聲音四！冇人信，冇人支持，連我最親近的人都睇衰我！我的老助手說，我相信你什麼都能做到，但唱歌一定不行！你的聲底太差，無論你怎樣努力，你有多聰明，都係徒勞無功！更多人勸我，堂堂一間公司的老闆，為什麼出來獻醜？為什麼出來給人批評及恥笑？」

翁嘉穗與老公鄔友正慶祝結婚26周年。(IG圖片)

鄔友正遵從節目規定，扚起心肝秘密練歌，為了報名時能遞交一首預先錄製好的歌曲。距離7月19日截止日期，鄔友正還有一個多月時間練歌，他透露7月17日是他的71歲生日，他打算7月18日報名，「給自己一份最大的生日禮物！」雖然頻頻被勸阻，但鄔友正勇往直前，他稱不怕被評判羞辱和觀眾批評，「唱得唔好聽，大家即管罵！有機會在電視給你們罵，是我的光樂！」他又稱：「70歲還有理想，是我的福氣！」

鄔友正分享多張跟靚女老師學唱歌照片，連去鄭秀文澳門演唱會亦不忘練歌，從紙上歌詞看出，鄔友正首支參賽歌為鄭少秋名歌《笑看風雲》。

鄔友正跟靚女老師學唱歌，曝光超高樓底豪宅。（小紅書）

只用一個多月時間練歌。（小紅書）

備賽。（小紅書）

鄔友正練的是鄭少秋的《笑看風雲》。（小紅書）

鄔友正發文決心練歌參加《中年好聲音4》。（小紅書）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正結婚多年。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正及細仔合照。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正慶祝銀婚。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗與老公鄔友正！（VCG）

翁嘉穗與鄔友正。（葉志明攝）

翁嘉穗（Virginia）高貴亮相港姐2024決賽。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）高貴亮相港姐2024決賽。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗參加台灣時尚晚宴，大曬超強戰鬥格。（小紅書）

翁嘉穗罕有與富商老公鄔友正一同接受訪問。（小紅書）