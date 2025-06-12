樂壇天王為胞兄還賭債　李修賢爆料有人報稱演唱會放炸彈迫還錢

現年63歲的張學友是樂壇的神級歌手，身家估計逾數億元，但多年前因為要為哥哥張學智還巨額賭債，迫不得已向唱片公司借接近600萬，之後斷絕兄弟關係。日前李修賢在其社交平台爆料，指當年張學智自製假銀行存款記錄，更有人虛報張學友演唱會有炸彈迫令還錢。

「歌神」張學友身家豐厚。

已淡出影圈多年的李修賢，近年於內地社交平台開頻道話當年，大爆不少圈中秘聞，日前提到張學友代兄長還債事件，大爆當中不為人知內幕。李修賢透露近日一位江湖兄弟「高佬發」上月底在夜總會飲酒後，疑突發心臟病離世。李修賢指當年「高佬發」處理好多江湖恩怨，他指張學友的哥哥張學智豪賭後欠債，就是由「高佬發」和他的大佬出手對付，李修賢說：「張學友阿哥攞本假銀行存摺，喺澳門俾人睇佢有600幾萬，其實係自己打上去，假嘅，然後賭場幫人攞錢，結果輸晒！當時張學友喺紅磡開演唱會，佢哋設計去報案，話演唱會放咗炸彈，去搞佢呢個演唱會，去搵佢哥哥攞錢，仲有好多江湖事講唔完。」他還透露當年新馬師曾離世，祥嫂洪金梅與四子女的爭產，亦是由「高佬發」陪伴祥嫂出入，最終幫忙處理遺產分配。

李修賢又爆圈中秘聞。（抖音@李修賢）

張學友當年為胞兄還賭債，原來係李修賢嘅江湖兄弟有份「做嘢」。（抖音@李修賢）

去年台灣名嘴許聖梅亦曾爆料，指張學友的父親愛賭博，哥哥張學智在耳濡目染之下也同樣嗜賭如命，還經常跑到澳門賭場賭博。兩兄弟雖然好似樣，但性格大不同，張學友多次為哥哥還賭債，但對方一直未收手，直至一次欠債6、700萬，張學友終於受不了，直言：「我為什麼一直要幫你還這個錢，我這次不會再幫你還」，沒想到張學智竟回：「你有上億身家，你幫我還個幾百萬會死嗎？」許聖梅稱這次張學友堅拒幫忙，張學智直接跑去向媽媽哭訴：「如果這筆不還，我會斷手斷腳」，媽媽隨即找上張學友，且二話不說就下跪求情，張學友當下欲哭無淚，強調這是最後一筆，「他不再是我哥哥」， 兩人此後斷絕關係。直到2013年後兩兄弟在父親的葬禮上才再度相見，但已形同陌路。

張學友同哥哥好似樣，多年前為對方還債後就斷絕來往。

張學友傳聞身家逾數億。（JDS提供）