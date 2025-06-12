隱形富豪學霸愛女亭亭玉立大曬曲線身材　讀英國名校激似鍾嘉欣

現年62歲的張兆輝近年轉戰內地發展，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。一向顧家的張兆輝十分愛錫太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），更被視為圈中好男人典範！現年20歲的張卓姿現時在英國讀大學，但放假都有回港，日前她就曬出一輯在維港海旁影的靚相！

張兆輝從2005年開始投資物業，除了香港之外，北京及英國等地都有置業，成為圈中隱形富豪！（微博@張兆輝）

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

Twiggy眼大大。（微博@張兆輝）

兩父女感情好好。（微博@張兆輝）

兩父女感情好好。（微博@張兆輝）

張兆輝相當愛錫囡囡Twiggy。（微博@張兆輝）

感情好。（IG圖片）

張兆輝與愛女。（IG圖片）

19歲生日。（影片截圖）

樣貌十分標緻。（IG圖片）

Twiggy曾做Model拍廣告。（IG圖片）

相中所見，身穿白色T裇襯超短裙的張卓姿，大騷小蠻腰，而緊身設計更凸顯出她的完美曲線，相當吸睛！張卓姿眼大大、鼻高高，樣貌十分標緻，笑容甜美，獲網民大讚似足李嘉欣及鍾嘉欣混合體，愈大愈靚女！張卓姿不但外形出眾，成績亦相當好，她曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為大贏家，身為導演的她更同幕後團隊舉起獎座開心合照！

大騷小蠻腰！（IG圖片）

大騷小蠻腰！（IG圖片）

亭亭玉立！（IG圖片）

亭亭玉立！（IG圖片）

笑容甜美。（微博圖片）

笑容甜美。（IG圖片）

張兆輝囡囡Twiggy。（影片截圖）

英國留學。（IG圖片）

英國留學。（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

執導短片“Institute of Proper Ladies”。（IG圖片）

獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。（IG圖片）

開心合照。（IG圖片）

叻女！（IG圖片）