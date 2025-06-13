六料港姐冠軍一把靚聲沙晒喉嚨出事　捱更抵夜直播10幾個鐘養仔女

46歲楊思琦近年北上發展直播事業如火如荼，更宣布好消息成功獲上市集團品牌青睞，邀請為多款洗衣潔淨產品進行直播帶貨，令楊思琦大為振奮，看來當年六料港姐冠軍頭銜依然有用。楊思琦捱更抵夜做足十幾個鐘直播，做到凌晨先收工，日前她拍片與叻哥陳百祥相聚，一把靚聲竟然沙晒，令人憂心。

楊思琦是六料港姐冠軍。（《Miss Szeki 2018》網上圖片）

楊思琦與叻哥及黃杏秀相聚，她憶起24年前參選港姐時是叻哥做主持，楊思琦坦言：「睇住我大！」楊思琦興奮地在鏡頭比心心，賣口乖讚叻哥Keep得好，又與叻哥及秀姑合照留。惟最令人留意的，是楊思琦用一把沙聲旁白，有網民關心詢問：「思琦有咽炎嗎？」又有人提醒楊思琦好好保護把聲，楊思琦回覆：「好謝謝」。

楊思琦在《溏心風暴之家好月圓》飾演李司棋角色的少女版。(楊思琦ig)

楊思琦大搞直播事業。（小紅書截圖）

楊思琦於2001年奪得港姐冠軍、最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎項最多的六料冠軍佳麗，入行後獲TVB力捧。不過，楊思琦在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後未婚生女，人氣直插。跟住又與神秘老公誕下細仔。楊思琦努力工作養兩個小朋友，深夜直播賣唱突然爆喊，令人心痛。

楊思琦與叻哥、黃杏秀相聚。（抖音）

楊思琦參選港姐時是叻哥做主持。（抖音）

讚叻哥有活力。（抖音）