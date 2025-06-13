《愛回家》8億千金爆曾獲GD親自到場慶生：我真係唔知佢係邊個

韓流天王G-DRAGON早前的澳門站《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN MACAU》已圓滿舉行，三場演出座無虛席，圈中不少人都有到場朝聖。當中，大馬拿督千金，家族資產估計約8億元的莊思明與男友楊明都有到場，她更透露曾獲G-DRAGON親自到場慶生，非常威水！

VVIP！（小紅書照片）

令人羨慕！（小紅書照片）

莊思明稱當年G-DRAGON驚喜到場她的生日會，但她不知G-DRAGON是誰，最後只和對方寒暄咗幾句飲咗兩杯酒就走，令她悔不當初。

全文如下：

話說當年我真係有眼不識GD，11年前我喺契哥嘅夜場「PLAY」度慶祝生日，當晚我契哥已經好興奮咁不斷同我講 “今晚有個生日大驚喜俾你哋啊” 當時嘅我都冇諗咁多，我只係以為佢買咗一份大禮物俾我😆 點知隔咗一陣身邊嘅朋友陸續發出尖叫聲於是我就問佢哋發生咩事… 朋友：「GD入咗嚟呀！」 我：「邊個係GD?」 朋友：「G-Dragon喎，Big Bang隊長」 我：「咩係Big Bang?」 朋友：「你唔係呀嘛🙄」 當我仲疑惑緊邊個係G-Dragon嘅時候，我契哥就將我同我孖生家姐Mona 帶咗去佢身邊同佢講今晚係我哋生日🎂 佢非常有禮貌地同我哋握手，然後講咗句「Happy birthday！」 嗰刻我所有朋友都向我哋發出極度羨慕嘅眼光，但可惜嗰陣時我真係唔知佢係邊個所以我只同佢寒暄咗幾句飲咗兩杯酒就返咗去同自己嘅朋友玩🥹 佢嗰次喺我生日party嘅出現令到我扚起心肝睇咗好多BIGBANG同GD嘅演出片段，因為我好想知究竟當晚企喺我隔籬嗰位巨星係邊個！ 睇咗無數咁多視頻同訪問之後我正式入咗坑啦，之後我仲同我阿嫂去睇BIG BANG吉隆坡嘅演唱會，真係太震撼啦🤩 喺嗰個moment我極度後悔點解自己唔早啲入坑呢？如果早啲知佢係邊個咁生日party嗰晚我應該唔會傾幾句偈就走囉🤣 當年我係嗰位有眼不識GD嘅無知婦孺，今日我就係嗰位企到腳跛都要睇到演唱會出埋Roller先肯走嘅龍兵 🐲