「落選港姐」韓遊被醉酒巨漢尾隨返酒店　嚇到花容失色：大癲

「落選港姐」梁懿婷（Sonia）曾參加《2020年香港小姐競選》並入選至最後15強。當年被封為「翻版超蓮」的她曾言：「賣樓選港姐」也頗具話題性，後來止步15強，她就往網紅、KOL方向發展。



「落選港姐」梁懿婷（Sonia）曾參加《2020年香港小姐競選》並入選至最後15強。（YouTube截圖）

日前（12/6）她在threads上分享，表示在韓國旅遊時遇到「恐怖經歷」。她表示，當時她和朋友在走回到酒店途中時，就遇到一個男人尾隨。這個不認識的男人一邊與她高聲說話，一邊尾隨回到酒店。因為梁懿婷與他不認識，所以沒有即時回房間，而是去前往酒店櫃位。「大din（癲），返酒店途中遇到個人無啦啦同我哋講嘢，跟住一路跟住我哋返酒店，已經無理佢。不過我怕佢跟我上樓所以入reception 點知佢攞張visa card出黎！又唔知佢講乜！做女仔一定要識保護自己！」

梁懿婷（Sonia）在threads上發文，表示被陌生男人跟蹤。（截圖）

影片中可以清楚聽到，她們一行人和酒店職員表示，她們被尾隨到酒店，然後說：「We don't know him」，這名疑似飲醉酒的男人發覺到自己被手機攝錄後，還能說出：「No phone」字眼。

不少網民也留言表示擔心，指會密切關注她們的情況，也有網民留言，認為這名陌生男人相當有可疑：「真係醉嘅根本無精力去吊人尾，仲企到直一直。佢就係想飲完，藉口醉咗想做衰嘢，所以唔會有『醉』嘅男人跟蹤男人、雞X男人（性別取向有別以外），仲有幾日喺韓國嘅話最好轉酒店，小心安全」。

梁懿婷（Sonia）在threads上發文，表示被陌生男人跟蹤。（截圖）

事後，她再於留言區分享後續，表示經酒店職員處理後，該名陌生男人已被請求離開。「大家我地（哋）安全！我地（哋）係（喺）韓國，而個男人一定吾（唔）會係想check in 酒店，因為佢好醉。我地一落車就係酒店門口位置佢係無啦啦行入酒店停車場位置同我地（哋）講野。跟住一路跟住我去。點解我地（哋）會選擇同reception講係因為我第一反應係尋求人幫助。後面reception亦有叫佢離開。」

有網民表示，男人飲醉酒唔會咁清醒，好可能係有不軌企圖。（截圖）

近年梁懿婷轉型做網購紅，經營社交平台。（IG@sonialeung）

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近年梁懿婷轉型做網購紅，經營社交平台。（IG@sonialeung）

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