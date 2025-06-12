湯洛雯生日馬國明送20萬Hermès唔係最勁　呢樣畀埋佢真係一世無憂

馬國明與高海寧今日出席TVB 內聯外通新篇章大灣區影視華采發布會，問咗馬國明有否多練習普通話？高海寧即說：「佢叻咗好多喇。」馬國明說：「啲觀眾好鍾意我嘅港普。」提到早前王浩信於內地綜藝跳抖音網紅舞，馬國明說：「我都有跳，之前宣傳《執法者們》上咗《今晚好犀利》跳，但係我跳舞唔掂，嗰次都無練過，打天才波。（跳唔跳到王浩信嗰啲？）嗰種我唔得。」

馬國明與高海寧今日出席TVB 內聯外通新篇章大灣區影視華采發布會。（葉志明攝）

馬國明之前在微博發文被網民笑，對此他說：「我知咩事，嗰篇文係宣傳部畀我嘅，我唔睇就出咗，之後先知原來有啲嘢要刪嘅，但係啲粉絲鍾意，睇得好開心，公司叫我刪，咁我就刪咗。我唔介意畀網民笑，每次有呢啲宣傳稿我都係copy & paste，下次公司要執咗先send畀我。」

馬國明與高海寧一起接受訪問。（葉志明攝）

問到馬國明是不是送了一個價值20萬的Hermès手袋給老婆湯洛雯做生日禮物？馬國明想了一想說：「秘密，我送咗好多嘢畀佢㗎，我成個人都係佢嘅。（成副身家畀晒佢？）係呀，兩公婆無計，一世㗎嘛。」高海寧亦說：「我證明佢講嘅係真話。」馬國明又謂月尾會同老婆湯洛雯一起去馬來西亞工作，感到很開心，是兩人首次一起出trip工作，坦言想有多些這種機會，又大讚老婆唱歌很好聽。問他可會自薦帶老婆一起上內地綜藝節目，他說：「我唔會自薦咁cheap。」至於何時生BB？馬國明表示隨緣。

馬國明與高海寧一起接受訪問。（葉志明攝）

馬國明勁錫老婆湯洛雯。（葉志明攝）

高海寧就表示早前出trip去英國非常好玩，周嘉洛與黃庭鋒是很好的「腳」，他們還在天台遊繩下來，很難忘。問到利物浦勝利巡遊當日有車衝向人群的意外，高海寧表示他們當時與事發地點有20分鐘距離。另外，對於早前怒斥航空公司延誤了她的行李一事，高海寧說：「因為我要緊接住工作，所以好心急，最後用其他方法解決咗，下次要預備足啲。」

高海寧證明馬國明講真話。（葉志明攝）