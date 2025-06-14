美魔女獲老公送花慶祝相識7周年　曾被前夫拒親熱失婚要睇精神科

現年51歲的陳煒（Alice）在1996年參選亞姐奪得冠軍後入行，2012年簽約TVB後發展順風順水，早已榮升花旦之列。2022年陳煒與醫生男友陳國強（Aldous）結婚，婚後不時放閃，日前她就曬出獲老公送花的靚相，並寫道：「廣州工作完返到屋企有花收，認識7周年快樂。」

2022年陳煒與醫生男友陳國強（Aldous）結婚，婚後愈來愈靚！（IG@alicechanwai）

出席台慶。（IG@alicechanwai）

好Fit！（IG@alicechanwai）

陳煒好閃。（陳順禎攝）

陳煒完全不似年過半百！（IG@alicechanwai）

陳煒完全不似年過半百！（IG@alicechanwai）

陳煒以一件頭泳衣上陣大曬身材。

陳煒以一件頭泳衣上陣大曬身材。

有花收！（IG截圖）

陳煒當年貴為亞視花旦，但她在2008年事業高峰期之際突然宣布結婚，嫁給年輕3歲的台灣富商顏志行，其後淡出幕前，跟前夫移居台灣。不過顏志行因工作關係需要到處飛，兩夫妻聚少離多致感情生變。陳煒曾在訪問中透露前夫終日埋頭苦幹工作，對她十分冷淡，更直言「佢好少掂我」：「以前同前夫就係佢不斷外出工作開會，返到屋企只會話好攰情願瞓覺，即使我想了解佢，佢都唔想傾，我唔會勉強人，但久而久之，就變成補救唔到嘅關係。」

Keep得好！（IG@alicechanwai）

Keep得好！（IG@alicechanwai）

Keep得好！（IG@alicechanwai）

性感。（IG@alicechanwai）

2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。（影片截圖）

2012年顏志行單方面要求離婚，令陳煒大受打擊，甚至要向精神科醫生求助，雖然前夫曾想盡責任在香港買樓給陳煒，但她就拒絕了，選擇靠自己買樓心安理得。2016年陳煒邀請前夫擔任其飲食節目的嘉賓，仍以老公稱呼對方，雙方再見亦是朋友。雖然曾歷失婚，但陳煒其後在黃智賢介紹下認識同樣經歷過婚姻失敗的醫生男友陳國強，兩人一拍即合，陳國強在陳煒48歲生日派對跪地送上3卡鑽戒及玫瑰花求婚，2022年正式結婚，婚後十分恩愛，不時去旅行拍拖。

好恩愛！（IG@alicechanwai）

好恩愛！（IG@alicechanwai）

生日快樂！（IG@alicechanwai）

大曬螞蟻腰！（IG@alicechanwai）

陳煒不時在社交平台派福利。（IG@alicechanwai）

高炒！（IG@alicechanwai）

不得了！（IG@alicechanwai）

度假！（IG@alicechanwai）