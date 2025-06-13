陳山聰難忘金融風暴令歌手夢碎轉行賣牛仔褲　談愛子感動落淚

「人生美食家」陳山聰與陳方藤第四及第五集《人生美食地圖-東京篇》繼續大歎特歎享受人生，當中較為特別的，是山聰除了重新體驗當年為了掃貨、喪逼JR的難忘情景外，還先後體驗了日本人如何怒劈瓦片減壓，及品嚐了大人版兒童餐等。昨晚（12日）一集，山聰被問到在職場打滾多年以來的最大怨氣時，他透露最難忘是十八歲以歌手身份入行後，卻不幸遇上1997年的金融風暴。



陳山聰逼JR

陳山聰逼JR

陳山聰逼JR

立食壽司店

立食壽司店

陳山聰憶述當時所有唱片公司都無法出唱片，令山聰陷入「失業」困境，並輾轉地先後賣過牛仔褲及在深水埗一家設計公司做普通打工仔；山聰指當時賣牛仔褲所賺得的第一張支票，令他「喊咗出嚟」：「點算呢？唔夠生活！」山聰又謂當時的想法是，就算多辛苦，也要堅持自己走下去：「我唔想靠屋企，覺得自己人生應該自己行出嚟。」

陳山聰憶金融風暴

山聰今晚（13日）一集將體驗小朋友生活日常，除品嚐兒童餐，還去了兒童視點Café感受兒童POV，搞笑地試孭了超大型的「小朋友POV書包」的同時，還特意「扮好重」嚇女職員，十足大細路。山聰席間與陳方藤大談有了仔仔Jaco後的轉變，笑言：「有咗佢真係訓練耐性，我本身好無耐性。」談到與Jaco最深刻的回憶時，山聰忽然流下了男兒淚，更數度哽咽至幾乎說不出話，相當感性！山聰透露看到Jaco戴上舞獅頭的一刻，便相當感動，皆因他自己也是自小就對舞獅充滿熱愛，山聰邊哽咽忍淚、邊感性地說：「我諗起我爸爸細個帶我去舞獅，因為我三歲就開始學舞獅，嗰樣嘅傳承真係好感動。」又指Jaco每天做完功課後第一件想做的事就是練習舞獅：「而家佢鍾意呢樣嘢，我一定會栽培佢。呢個世界所有嘢都唔屬於你，唯獨骨肉先係屬於你。」山聰又大爆Jaco從來不看自己主演的電視劇，而且每次一看到山聰就會「熄咗佢」及「匿埋入房」，令山聰哭笑不得。

陳山聰說起有仔仔Jaco不禁地流下了眼淚