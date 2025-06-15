楊千嬅都有睇《女神配對計劃》　TVB記者一句「冇乜興趣」勁爆笑

楊千嬅昨日（14/6）出席領賢慈善基金晚會，訪問中談及她的兒子的生活，她透露兒子現時已經13歲，不再待他如小朋友一般照顧，而是用朋友身份去溝通。楊千嬅又表示，兒子即將準備升學事宜，會自己去選擇學校。



楊千嬅真係好玩得。（葉志明 攝）

問到13歲的兒子是否進入反叛期時，她就分享說：「我知道佢哋去到青春期嘅時候，身體變化同埋情緒上都有唔同，因為佢哋長大了，唔可以當BB仔咁樣湊。好多時候要用傾偈嘅方式，佢哋有鍾意嘅時候亦都有唔鍾意嘅時候，我覺得作為家長，首先唔可以否定佢哋嘅情緒同埋感受。」她也表示，丈夫丁子高沒有選擇用舊世代爸爸的方式與兒子溝通。

楊千嬅出席領賢慈善基金晚會。（葉志明 攝）

話題一轉，又講到楊千嬅兒子有沒有puppy love，楊千嬅就反問身旁的TVB娛樂新聞台主持黎文傑（Cyrus）：「你細個點同媽咪溝通？」黎文傑就回答：「問吓佢以前啲經歷。」楊千嬅又問：「佢會唔會問你有冇女朋友？咁你點答？」黎文傑說：「隱瞞佢囉。」楊千嬅說：「係咪呀？」引起現場一片笑聲。楊千嬅就表示，溝通最主要是引導小朋友講出心中所想。

楊千嬅同TVB娛樂新聞台主持黎文傑嘅對話勁爆笑。（葉志明 攝）

被問到口啞啞的黎文傑企圖將訪問引回「正常軌道」，問到：「仲有一樣嘢想問。」楊千嬅笑說：「你想問咩？仲有咩心事？」黎文傑：「七月係咪有新歌？」楊千嬅：「嚇死我，七月仲以為咩事。」黎文傑：「係咩歌？」楊千嬅又笑言：「係一隻廣東歌，係咪好似《女神配對計劃》呀，我哋？」

楊千嬅同TVB娛樂新聞台主持黎文傑嘅對話勁爆笑。（葉志明 攝）

記者提到：「你有睇喎！」楊千嬅說：「個海選好好睇！我開頭以為係啲演員一齊做吓氣氛，頭嗰幾集係傾好上去，跟住我問阿Bob，阿Bob話唔係，真係報名。我話而家啲男人係好有勇氣。」她又問TVB娛樂新聞台主持黎文傑：「你會唔會咁做啊？」黎文傑回答：「我對女神冇乜興趣。」形同「倒米」的回答又引起了現場哄動。楊千嬅續說，企圖為他解釋：「但係！我覺得你嘅真誠係要尊重同保護嘅！」記者說：「只係睇唔啱啫。」楊千嬅說：「係囉，睇唔啱啫。」

楊千嬅同TVB娛樂新聞台主持黎文傑嘅對話勁爆笑。（葉志明 攝）