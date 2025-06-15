艾威太太設靈丨艾威忘帶陪葬品　花牌揭夫妻恩愛互稱「豬頭炳」

資深藝人艾威的太太陳美玲（Lisa）於2025年5月18日因肝癌與世長辭，終年61歲。艾威今早在紅磡世界殯儀館為愛妻設靈，並沒有任何宗教儀式；而同日下午將進行追思儀式並隨即出殯，靈柩移至和合石火葬場舉行火葬禮。

互稱對方「豬頭炳」

艾威身着白色素服一早到靈堂打點，橫匾寫着「人美心善」，遺照用上Lisa年輕時一張側面帶著笑容的照片，周圍放滿不同顏色鮮花的花牌。艾威送給愛妻的花牌寫着：「我的親親 好好休息」，上下款都是「豬頭炳」，原來兩人對彼此的暱稱一模一樣。

艾威的太太陳美玲（Lisa）於2025年5月18日因肝癌與世長辭，終年61歲。（陳順禎 攝）

艾威睡眠不足心不在焉，出門忘帶愛妻陪葬品。（陳順禎 攝）

艾威送的花牌上寫上：「我的親親 好好休息」。（陳順禎 攝）

艾威與太太Lisa互稱對方「豬頭炳」。（陳順禎 攝）

艾威今日為愛妻陳美玲設靈。（陳順禎 攝）

艾威與太太Lisa。（facebook@艾威）

上午11時許，艾威會見傳媒，但表示不會接受訪問，只簡單說幾句，並禮貌地除下口罩受訪。他說：「講兩句，今日唔做訪問住，希望大家唔好介意，驚講錯嘢，因為呢幾日瞓得唔係幾好，同埋好多嘢...心不在焉。今日連應該要帶嘢嚟陪葬，出門口都唔記得咗帶，所以我盡量唔同大家太多交談，大家有心有心，好多朋友我知道，尤其上前呼籲答應捐肝臟幾位朋友，差唔多20位，我都係昨晚先記得逐一回覆返佢哋，講住咁多先，有心有心。」被問會否叫親友攞陪葬？他說：「趕唔切，唔緊要，嗰啲小事。（心情如何？）好好...冇宗教信仰嘅，傾住咁多先啦。」

艾威直言心不在焉，所以唔會接受訪問，只簡單講幾句。（陳順禎 攝）

艾威禮貌地除下口罩。（陳順禎 攝）

艾威透露自己出門忘帶愛妻陪葬品。（陳順禎 攝）

艾威禮貌地除下口罩。（陳順禎 攝）

艾威透露自己出門忘帶愛妻陪葬品。（陳順禎 攝）

苑瓊丹，劉青雲夫婦、羅嘉良、方平和鮑起靜夫婦、胡杏兒、唐韋琪、尹楊明、陳山聰、馬德鐘、藝進同學會等亦有致送花牌。

苑瓊丹亦有致送花牌。（陳順禎 攝）

羅嘉良亦有致送花牌。（陳順禎 攝）

艾威圈中好友送上花牌致哀。（陳順禎 攝）