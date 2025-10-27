許紹雄身家顯赫玉如意當玩具　帶女兒遊舊居身體一狀況令人擔憂

現年76歲、人稱「Benz雄」的許紹雄，在娛樂圈打滾超過半世紀，拍過多套膾炙人口影視作品。除了演技精湛獲觀眾喜愛外，許紹雄的家世也非常顯赫，祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤官居一品，是慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，最為人知的是其姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平。而許紹雄兒時的玩具更是嚇你一跳，全是一些香囊、玉如意等現在放在博物館的宮廷物品，足見家族底蘊深厚。早前，許紹雄曾帶女兒許惠菁回廣州舊居「許地」打卡，不過他行平路時都頻頻喘氣，身體狀況早前已經令網民非常擔憂。

許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，原來除了好戲外，他的家世都非常猛料。（葉志明攝）

許紹雄的姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平。（視覺中國）

許紹雄早前與女兒許惠菁現身廣州

許紹雄早前兩父女現身廣州，他帶女兒回到自己兒時曾生活過的高第街「許地」打卡，並寫道：「好久沒有來過了，這次跟女兒過來看看。」昔日有「高第街太子爺」之稱的許紹雄，片中化身導遊，帶女兒在「許地」街巷裡穿梭，他說以前居住在這裡的人全部都是姓許的，裡面寫著一宅、二宅，但現在很多人都已經搬走；其後又去到太公許應騤故居，並跟女兒說：「故宮裡面騎馬嗰個就係佢了。」可惜如祠堂等很多地方都鎖上門未能進入，所以父女兩名副其實「到此一遊」，在片段最後，許紹雄幽默表示：「下次約齊晒啲親戚再入去拍清楚啲。」

許紹雄近日帶女兒回廣州遊「許地」舊居。（小紅書截圖）

許紹雄片中化身導遊，帶女兒在「許地」街巷裡穿梭。（小紅書截圖）

參觀許紹雄太公許應騤故居。（小紅書截圖）

許紹雄給人感覺有點虛

不少年輕網民得知許紹雄家世後都嚇一跳，「曾經的廣州第一家族」、「嘩嘩！好厲害啊，夠低調」；但也有網民發現許紹雄步行時頻頻喘氣和抹汗，即使走平路也顯吃力，給人感覺有點虛，故紛紛留言叮囑他要注意身體；而有人則認為與當天氣太熱又焗有關，「廣州呢幾日三四度高溫啊！好人都扯大氣啦」；建議他待天氣涼一點再回來拍片。

許紹雄行到滿頭大汗兼「扯哈」。（小紅書截圖）

片段最後，許紹雄不忘展現幽默一面，笑指下次約齊晒啲親戚再進去拍清楚一點。（小紅書截圖）

+ 18

除了許紹雄家世顯赫外，其新加坡籍太太龍嬿而背景原來也超猛料，早前許紹雄一家人參觀順德清暉園，他在社交網曬出合照，並透露清暉園原來是太太外家祖業，許紹雄發文稱：「第一次陪老婆參觀佢外家祖業清暉園」。許紹雄與女兒周圍打卡，一家三口又手持「鄉情永繫清暉永存」8個大字以表鄉情。

許紹雄一家三口感情要好。(Instagram圖片)

許紹雄一家三口參觀太太祖業清暉園。（IG@benz_hui）

許紹雄一家三口參觀太太祖業清暉園。（IG@benz_hui）

許紹雄接受《香港01》訪問時，指一家人只是回去參觀遊玩一日，「因為我外父之前住過喺嗰度，返去睇吓咋嘛！而家清暉園係政府㗎啦，不過個館長招呼我哋去參觀囉！」談到太太都是名門望族，許紹雄謙虛笑言：「都係咁啦，冇乜咁大不了啫！」據報道指，清暉園最早辟建於明朝天啟年間，清乾隆年間，由大良進士龍應時購入，並由龍氏後人修葺擴建成如今規模。清暉園更被譽為風水寶地，有兩位龍家子孫先後得中進士，有「一門三進士」的美譽。現時清暉園位列中國十大名園，是廣東四大名園之一，並屬於第七批全國重點文物保護單位，以及國家4A旅遊景區，曾接待過前國家領導人鄧小平。網民驚嘆兩人是名副其實的門當戶對，並笑言：「你兩公婆玩晒啦！」