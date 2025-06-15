影帝影后夫妻內地海傍牽手漫步好sweet　老婆一細節證樂做小女人

現年62歲的國際級影帝梁朝偉行事作風一向低調，加上他親認自己有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，更是特別喜歡享受一個人靜靜獨處的時光。梁朝偉與比他細3年的老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛37年，至今一直十分恩愛，經常拍拖出雙入對，恩愛之情羨煞旁人。不過他們同時也會各自有私人空間，享受屬於自己的生活。近日兩人就被網民於內地某海傍偶遇。

梁朝偉笑言：我哋未試過喺海傍拍拖。（視頻截圖）

梁朝偉、劉嘉玲。（陳順禎 攝）

梁朝偉與老婆劉嘉玲。(ig圖片)

前日有網民於社交網分享了一段梁朝偉與劉嘉玲手拖手於海傍拍拖漫步的短片，以「天了嚕，看到梁朝偉和劉嘉玲了」為標題，發文寫道：「梁朝偉太萌了，沒想到在愛馬仕秀場看到他，他一進場外面所有本來在拍照的人都跟著進來了」。片中可見梁朝偉與劉嘉玲手拖住手，沿住在海傍慢慢向前走，他們的前方有攝影師在幫兩人拍片，也有一些工作人員和保安為兩人開路，看來是在工作中，不過梁朝偉拖實劉嘉玲一幕真的好sweet，而劉嘉玲輕微殿後，讓梁朝偉走在她身前亦是有種跟隨老公步伐的感覺，可見她在梁朝偉面前有小女人的一面。

梁朝偉與劉嘉玲今年四月於尖東海傍出席《第43屆香港電影金像獎》曾表示：「我哋好似未試過喺海傍拍拖。」當日可說是為香港電影獻上他們的第一次，這次在內地則是第二次。

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)

梁朝偉劉嘉玲於內地海傍拍拖被偶遇。(小紅書)