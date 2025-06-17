魯振順效力TVB 27年心淡離巢：老人家都要有尊嚴

魯振順效力TVB 27年，今個月約離巢。（資料圖片）

魯振順今年4月時曾因被cut騷影響收入，而公開要求TVB高層公平對待每位員工，事件其後獲曾志偉回覆「無一個藝人可以做到老」。曾透露合約將到期的魯振順，原來其名字已消失在TVB藝人欄目中，《香港01》致電求證時，他爽快直認「已離開」並說：「唔使話續唔續約，去到差不多到期，叫我返去計清啲強積金，我服務咗27年兩個月，計晒數就終止。（咁離開會唔會覺得可惜？）唔會，直情無傷心感覺，心淡到⋯⋯好似好平常感覺。」魯振順又表示相信因果報應，但當下最重要是養好身體，因演員是用心力、肉體去面對工作。「之前啲食瓜群眾做咗好多不實報導，係好討厭，既唔利己又唔利人，我好肯定有因果報應，你繼續講囉，自己受返。今生不報，來生不報，三世報，唔係講笑。你現時覺得無嘢，遲啲你就知。好似後生做呢行，幾日唔瞓都無嘢，而家啲病痛浮現出嚟。 」

魯振順早前公開批評TVB而引起熱議。（YouTube@小鴻吹水站）

魯振順又指一直有到內地登台、拍廣告，接下來希望可以做直播或拍短劇，又說現時因不用搶心唔夠騷，生活反而變得輕鬆。「生活有影響，如果唔係之前都唔會咁講，因為你衝擊我基本生活費。（上次件事後一直無人搵你傾過？）無，一直都無。」

魯振順又透過做直播如果反應好，一場的收入隨時是TVB兩、三年薪酬，十分和味，TVB不少舊同事都在密密斟。「係諗過移居內地，不過要部署，我又唔係要搏咩，係想有個平台同大家見面，呢個圈好殘忍，你一離開就好快被忘記，我都希望有生之年仲有人記住。老人家都要有份尊嚴、有體面，唔好畀人搞到體無完膚走，生活係我自己安排嘅。」

TVB網頁上已找不到魯振順的名字。