東張西望｜「港姐滄海遺珠」低調加入　甩轆吹牧童笛意外爆紅

《東張西望》為TVB的資訊性節目，但於網民而言卻是綜藝娛樂節目和劇集以外，另一個睇「女神」的節目。歷年來不少女藝人都因為於《東張西望》擔任主持而變得矚目，例如有李旻芳、利穎怡、梁敏巧、陳懿德等等。近日《東張西望》再添一員「東張女神」，不知道大家有沒有留意？



《東張西望》又有新「女神」，黃泳嘉。（截圖）

《東張西望》又有新「女神」，黃泳嘉。（截圖）

《東張西望》又有新「女神」，黃泳嘉。（截圖）

上星期講外傭疑竊取僱主價值數十萬金器一集，就有新任「東張女神」黃泳嘉（Jessica）擔任記者主持採訪。黃泳嘉其實是《2023年香港小姐競選》的參賽佳麗之一，與鄧凱文，郭佩文同屆的她，為五強佳麗之一，可惜競選後就「人間蒸發」般，只在：《黑色月光》一套劇集中出現過，就連出席2023年台慶活動時也猶如「隱形人」一般。TVB台慶｜呢位落選港姐被喻為「滄海遺珠」 網民：正過港姐冠軍

黃泳嘉（Jessica）真係唔錯。（IG@mjd0ubleu）

黃泳嘉（Jessica）一身海藍低胸小洋裝，性感又青春。（資料圖片）

黃泳嘉身材均稱，應有則有。（TVB圖片）

黃泳嘉條件非常高質。（IG@mjd0ubleu）

近日《交換禮物》慈善放映，黃泳嘉都有出席，真係唔差㗎！（林迅景 攝）

其實自競選期開始，黃泳嘉已被傳媒評為大熱門之一。當年才藝表演環節一幕，黃泳嘉吹牧童笛《My Heart Will Go On》，雖然「吹」得一言難盡，但因勇氣可嘉而獲得觀眾和網民喜愛，吸引近100萬Views。另外，黃泳嘉也曾在社交網自我介紹中因自稱「Single Mom」而引起誤會，其後她解釋是「Mom friend」的意思，即是經常照顧別人的朋友。如今擔任《東張西望》主持，雖然起步較遲，但總算踏出了第一步。

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黃泳嘉吹「牧童笛」帶給不少人歡樂。（截圖）

樣子甜美。（IG@mjd0ubleu）

黃泳嘉（Jessica）的牧童笛表演，十分有喜感。（截圖）