東張西望｜梁敏巧眼明手快避開恐怖阿叔襲撃　仲被叫「去援交」

前日（15日）節目《東張西望》曾報道西環第二街的一楝唐樓，裡面有一位恐怖住戶長期滋擾其他住客，而他的恐怖行為包括：淋屎、隨地小便、破壞設施及點火燒雜物。他更嚇到其他住客雞飛狗走，以致唐樓十室九空，連租盤都無人問津。而恐怖住戶亦曾無故襲擊樓下米舖店主羅先生，羅先生透露覺得恐怖住戶並非癲狂，而是疑似受藥物影響。

原來是因為有一位恐怖住客把唐樓弄得「烏煙瘴氣」。(節目截圖)

恐怖住戶亦曾無故襲擊樓下米舖店主羅先生，羅先生透露覺得恐怖住戶並非癲狂，而是疑似受藥物影響。(節目截圖)

昨日（16日）再播出「東張女神」梁敏巧再去唐樓視察，雖然見到樓梯間的垃圾已經被清理，但在牆身仍然有屎漬及破壞痕跡。梁敏巧在樓梯竟然見到一些碎片：「我哋就見到現場係有啲疑似咳藥水嘅玻璃樽碎。」

「東張女神」梁敏巧再去唐樓視察，雖然見到樓梯間的垃圾已經被清理，但在牆身仍然有屎漬及破壞痕跡。(節目截圖)

「東張女神」梁敏巧再去唐樓視察，雖然見到樓梯間的垃圾已經被清理，但在牆身仍然有屎漬及破壞痕跡。(節目截圖)

梁敏巧在樓梯竟然見到一些碎片疑似是咳藥水的玻璃樽碎。(節目截圖)

在梁敏巧與清潔姐姐閒談間，恐怖住戶突然走出唐樓，梁敏巧馬上追上去訪問他為何要淋屎，他一直背對鏡頭說：「你搞錯啦！搞錯啦！搞錯啦！」梁敏巧繼續追上前問他為何要在鄰居門口小便時，他繼續表示「搞錯啊！搞錯啊！搞錯啊佢哋。」更敷衍梁敏巧說：「係啊！係啊！係啊！你叫佢哋去食環署投訴啊。」不管梁敏巧問什麼，他都是連說「叫佢哋去食環署投訴啊。」

梁敏巧與清潔姐姐閒談間，恐怖住戶突然走出唐樓。(節目截圖)

梁敏巧繼續追上前問他為何要在鄰居門口小便時，他繼續表示「搞錯啊！搞錯啊！搞錯啊佢哋。」(節目截圖)

梁敏巧繼續追上前問他為何要在鄰居門口小便時，他繼續表示「搞錯啊！搞錯啊！搞錯啊佢哋。」(節目截圖)

梁敏巧繼續追上前問他為何要在鄰居門口小便時，他繼續表示「搞錯啊！搞錯啊！搞錯啊佢哋。」(節目截圖)

梁敏巧繼續追上前問他為何要在鄰居門口小便時，他繼續表示「搞錯啊！搞錯啊！搞錯啊佢哋。」(節目截圖)

之後梁敏巧問到他工作方面的問題，他好像「著了魔」一樣用出言侮辱梁敏巧：「喂，老泥妹，後面叫你去援交啊，後面呢個啊！」更用背包襲撃梁敏巧，幸好被她眼明手快避開了。之後梁敏巧繼續問他問題，他答非所問的回應，亦用粗言穢語說：「係啊，你哋畀黑社會XXXX，尋仇啊。一早諗住搬啦，唔係我整污糟人哋啲地方，痴X線。」更不承認是自己弄到唐樓烏煙瘴氣，在梁敏巧與街坊閒談之際，恐怖住客突然折返，梁敏巧問他是否回家時，他繼續用粗言穢語說：「企喺度做乜X嘢啊？」

梁敏巧問到他工作方面的問題，他好像「著了魔」一樣用出言侮辱梁敏巧。(節目截圖)

恐怖住客更用背包襲撃梁敏巧，幸好被她眼明手快避開了。(節目截圖)

恐怖住客更用背包襲撃梁敏巧，幸好被她眼明手快避開了。(節目截圖)

恐怖住客更用背包襲撃梁敏巧，幸好被她眼明手快避開了。(節目截圖)

恐怖住客更用背包襲撃梁敏巧，幸好被她眼明手快避開了。(節目截圖)

梁敏巧與街坊閒談之際，恐怖住客突然折返。(節目截圖)

梁敏巧與街坊閒談之際，恐怖住客突然折返。(節目截圖)

警方亦表示自去年11月起就接多宗相關報案，並列作「投訴噪音」及「投訴滋擾」處理。蘇律師補充住戶可控告其違反大廈公契並申請禁令，如證實有精神行為問題影響公眾安全，甚至法庭有可能判對方強制接受精神治療。