麥明詩罕曬仔仔萌爆樣貌感謝老公共同養育　曬一物證仔仔大得快

現年33歲的「十優港姐」麥明詩 (Louisa) 去年3月與機師老公盛勁為 (Keith) 結婚,同年11月宣布造人成功,今年3月21日麥明詩在IG宣布BB已經順利出世,並曬出了一家三口的溫馨合照。麥明詩最近不時更新社交網,分享當新手媽媽的日常生活點滴以及心情,間中也會曬出仔仔的得意照片。繼上月她與仔仔慶祝了首個她做了媽咪的母親節,日前她就與仔仔一起與老公慶祝父親節。

麥明詩一家三口。(IG圖片)

麥明詩於今個父親節在IG分享了她老公盛勁為湊仔仔的日常片段,並留言寫道:「Happy Father's Day @keithshing_Thank you, for being a dad that doesn't "help" but fathers. 你唔係「幫得手」,而係共同養育 父親節快樂❤️ (依家大概6:4,希望將來做到5:5😂) 」感謝老公與她一同照顧仔仔。從片中可見,盛勁為在不同場合照顧仔仔,完全難不到他,盡顯父愛,是位相當稱職的新手爸爸。麥明詩更罕有讓仔仔的樣貌曝光,並未有打格遮樣。麥明詩仔仔頭髮濃密,鼻子和嘴巴偏向似她多些。另外她早前就曬出仔仔穿着的睡袋,表示是好似要換size了,足見仔仔大得快。

麥明詩老公盛勁為湊仔仔日常片段。(ig圖片)

