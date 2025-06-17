梁敏巧黑圖曝光摧毁女神形象　妝前雙眼極細無神獲本尊6字親回

梁敏巧（Maggie）最近參加TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》再度成為熱話，30歲的她被指衰老得快似「40路」，比起改造後的Babyface還要老。昨日（16日）有網民在threads上載一張梁敏巧的黑圖，妝前眼睛極細無神，半開合嘴更似無牙，難得梁敏巧EQ極高，親自「上水」回應。

梁敏巧是「東張女神」之一。（IG@maggiemanhau）

網民分享梁敏巧一張影片截圖，穿上粉紅色小背心的梁敏巧只化了底妝，面和頸明顯是兩截色，不過完全未畫眉及化眼妝，看似幾乎沒有眼睫毛，雙眼極細小無神采；加上沒有塗上唇膏，由於當時梁敏巧正介紹保養產品，半開合的嘴巴看似沒有牙齒，完全摧毀「女神」形象！

梁敏巧被貼黑圖，雙眼極細無神。（threads截圖）

面對網民質疑：「邊忽係女神？」引來本尊親自留言回應，梁敏巧未有指對方修圖，大方表示：「喂呀，好樣衰呀😂😂😂😂😂」雖然有網民繼續狙擊取笑：「唔係你呀？」、「鬼片」、「真係好樣衰」，但亦有人力撐：「唔使理佢哋，我覺得你靚咪得囉」、「素顏都有美，自然就好」。

梁敏巧親回，自己都覺得「好樣衰」。（threads截圖）

《女神配對計劃》節目中，梁敏巧透露拍過3次拖，已單身半年，雖獲Babyface情深表白，但仍沒有接受對方追求。梁敏巧眼角甚高，有機會入組的其中兩名男士，一位是年薪超過500萬的十優醫生譚品堯，以及年薪50萬的高大靚仔跳舞導師潘昭錡，被部份網民指她是拜金女「講金唔講心」。

梁敏巧被質疑是拜金女。（IG@maggiemanhau）

不過，梁敏巧亦有在ig感激Badyface：「感謝你 @babyface_hk 沒有你不會有那麼多人認識梁敏巧Maggie，由一開始認識你，到現在很大改變，見到你好努力地進步，變成一個更好的自己，而且是大家有目共睹的，你在節目上對我講的一番說話，我真的很感動，覺得你終於卸下搞怪的盔甲，表露真實的自己。真誠的你，是最受大家喜歡瀟灑的你，也是大家欣賞的，一路以來大家一起進步，是一個美好的旅程，大家繼續加油🫶🏻」

梁敏巧沒有接受Babyface追求。

梁敏巧被指似「40路」。

Babyfacee改造形象後仍冇機會入組。

Babyface情深表白，梁敏巧亦心存感激。