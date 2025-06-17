女神配對計劃｜富二代Eddie被網民起底 曾參加《造星V》94強止步

無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》播出後引起極大迴響，大家除了關注網紅Babyface對東張女神梁敏巧窮追不捨之外，還有葉蒨文及曾展望GM這一對。經過海選後，所有女神都獲得與3位心儀男士共晉晚餐的機會，不過製作組將飯桌設計成三角形，而女神則被安排坐中間，同一時間被3位男士包圍，娛樂性極高。

葉蒨文及曾展望GM在節目中備受關注。（節目畫面）

所有女神都獲得與3位心儀男士共晉晚餐的機會。（節目畫面）

葉蒨文與香港手球代表隊的林澤謙、閃避球港隊林堡熙（Eddie）及曾展望GM一同共晉晚餐，不過眼見曾展望與葉蒨文旁若無人打情罵俏，林堡熙就驚覺自己機會好微。林堡熙在首集以「12萬年薪」引起討論度，其後被發現原來是富二代，更參加過《全民造星V》。

閃避球港隊林堡熙（Eddie）。（節目畫面）

Eddie首集以「12萬年薪」引起討論度。（節目畫面）

現年29歲的林堡熙曾是香港閃避球代表隊成員，於2021年參加ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》而為人熟悉。其後在2023年林堡熙亦入選《全民造星V》，不過第一回合跌入復活區後復活失敗，94強止步。在女神配對計劃》首集面試時，被林盛斌Bob問到「12萬年薪」平時用甚麼代步，Eddie回應自己「揸Benz」，被森美推測是「富二代」。

Eddie曾參加《全民造星V》，可惜94強止步。（網上圖片）

有不少網民看畢第二集後，已經發現林堡熙曾經參加過ViuTV戀綜，更搞笑指他是戀綜常客，被網民指不討好：「第一眼就認得佢，Viutv個show已經極吾（唔）討好，成日以為自己最好最勁，（唔）細心無大量既（嘅）公子性格，要比一定另一個港隊好過佢，要加油。但講真GM真系最襯。」、「我記得viu呀女又戀黎，佢有d衰格，又參加又完全對莉莉姑無禮貌」、「 佢個樣….好似由細到大睇電視，演斯文敗類變態嗰啲。球證又係你足總又係你var又係你你玩曬啦」。