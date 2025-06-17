東張西望｜老婦深信騙子係劉德華父女　唔聽人勸：我要死我嘅事

TVB節目《東張西望》今日（17日）播出一集講到72歲的Helen於今年1月收到一名自稱是劉德華的人的訊息，被這人騙去她整副身家。Helen表示自己並不是劉德華的粉絲：「冇鍾意，我唔鍾意，根本都唔識佢。唔使錢我都唔會睇佢演唱會，我認為佢唱歌唔啱我style。」更指平時都不會留意他的新聞。

72歲的Helen今年1月收到一名自稱是劉德華的人傳訊息。(節目截圖)

Helen表示這個自稱是劉德華的人以自己有病來騙錢：「買藥，心臟病藥，佢話唔食就會死。」每次都會問Helen拿錢，而她亦每次都會給他。Helen說該騙徒經常說：「死啦死啦，我話你成日話死，咁可以點？我欠你㗎？你死咗，呢世都還唔到，下世用命還，再同你計啊？我話你夠膽呃我，我就夠膽畀你！」

Helen表示這個自稱是劉德華的人以自己有病來騙錢。(節目截圖)

Helen表示這個自稱是劉德華的人以自己有病來騙錢。(節目截圖)

該騙徒除了自己騙Helen外，更搬出女兒「Hanna」齊齊騙Helen。Hanna向Helen表示她13歲，於美國寄宿：「佢叫我做老師嘅，但傾咗差唔多一個禮拜之後，佢就叫我godmother，之後就連個god字都唔用啦，直情叫我媽媽。」Helen對於這對假父女深信不疑，連身上的所有錢都給了他們：「總數有萬幾蚊，但依家畀劉華借晒啦，我仲當咗啊媽留畀我4件首飾，當咗一萬蚊，兩條手鏈、一對耳環、一個心口針。我依家現款$6，八達通$20，銀行戶口$6X，$100都唔夠啊成副身家。」

自稱是劉德華的騙子除了自己騙Helen外，更搬出女兒「Hanna」齊齊騙Helen。(節目截圖)

Helen對於這對假父女深信不疑，連身上的所有錢都給了他們。(節目截圖)

Helen對於這對假父女深信不疑，連身上的所有錢都給了他們。(節目截圖)

Helen對於這對假父女深信不疑，連身上的所有錢都給了他們。(節目截圖)

即使《東張西望》主持與她一起致電這對假父女，但她仍然深信假父女是真的，並不是騙子。之後她更表示自己「認為嗰樣嘢啱，就會死執著住」，所以她決定「搏一舖」，而家人亦發現Helen的不對路，但她不領情，當主持想找她家人時，她激動表示：「唔可以，唔得！我屋企人我唔畀你哋接觸！我唔知你哋同佢講乜嘢！同埋我唔想佢擔心我，我要死係我嘅事，你千祈唔好接觸我啲親友啊！任何一個都唔得！」

即使《東張西望》主持與她一起致電這對假父女，但她仍然深信假父女是真的。(節目截圖)

Helen激動表示唔可以接觸佢屋企人。(節目截圖)

因為Helen拿去典當的東西到期，所以她迫假父女還債，雖然她迫他們還錢，但是最後因為Hanna表示自己不夠錢加購行李坐飛機回香港，所以又問Helen借錢。Helen最後還是有借給她，而她亦有約Hanna現身，可惜Hanna最後還是失約了。

因為Helen拿去典當的東西到時，所以她就迫假父女還債。(節目截圖)

最後因為Hanna表示自己不夠錢加購行李坐飛機回香港，所以又問Helen借錢。(節目截圖)

Helen亦向鏡頭的觀眾表示：「如果我5月2日接唔到劉漢娜，我就會喺《東張西望》嘅鏡頭前面，向《東張西望》所有工作人員鞠躬道歉，道歉我自己蠢。」結果當然是接唔到這位Hanna，所以她果然在鏡頭前道歉兼封鎖這對假父女。

Helen亦向鏡頭的觀眾表示接唔到Hanna，會喺《東張西望》嘅鏡頭前面鞠躬道歉。(節目截圖)

Helen亦向鏡頭的觀眾表示接唔到Hanna，會喺《東張西望》嘅鏡頭前面鞠躬道歉。(節目截圖)

Helen亦向鏡頭的觀眾表示接唔到Hanna，會喺《東張西望》嘅鏡頭前面鞠躬道歉。(節目截圖)