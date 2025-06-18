無綫索爆人妻生圖靚到令人一眼淪陷　網民卻批眼神好兇猜呢個原因

現年43歲陳自瑤 (Yoyo) 一向樣靚身材正，即使成為人妻人母後，她亦從未有走樣，無論樣貌身材都依然Keep得好好，絕無半點師奶味，她是圈中凍齡女神之一，憑外表根本看不出她的真實年紀。陳自瑤亦不時會於社交網分享她的生活點滴，更新近況，上載靚相和短片，讓大家看到她靚靚的一面。最近陳自瑤為了宣傳她主演的劇集《刑偵12》，頻頻出席宣傳活動，不少網民都把她的生圖放到社交網上分享，曝光了她的真實狀態。

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

其中一名網民昨日就於社交網分享了一條在劇集宣傳活動上偶見陳自瑤的短片，以「誰能拒絕TVB甜妹抬頭這一眼？一眼就淪陷！」為標題，發文寫道：「TVB甜妹代表YOYO陳自瑤在新劇《刑偵12》飾演賢妻良母何妙雪，私下的YOYO明艷動人，與粉絲互動盡顯nice一面。」片中可見身穿吊帶裙的陳自瑤正在為粉絲簽名，又擺出不同甫士給粉絲拍照，相當寵粉。

陳自瑤生圖。(小紅書)

陳自瑤生圖。(小紅書)

陳自瑤生圖。(小紅書)

陳自瑤生圖。(小紅書)

陳自瑤生圖。(小紅書)

陳自瑤生圖。(小紅書)

陳自瑤生圖。(小紅書)

雖然博主力讚陳自瑤是甜妹，但卻有網民指她看來很兇，留言表示：「她甜嗎？我一直覺得她很兇」、「年輕很甜，現在眼睛兇兇的，總是皮笑肉不笑」有網民就回應說：「 再次證明，進入婚姻的女人那個不兇不瘋的 年輕再甜的也扛不住啊」認為是婚姻令到陳自瑤不再甜了。

網民留言。(小紅書)