視后拍廣告盡顯功架「快狠準」表現令人讚嘆　鍾情一種飲品助減肥

視后佘詩曼最近為茶飲品牌擔任代言人，並以仙氣十足的造型拍攝全新一輯廣告。向來對好茶要求甚高的阿佘，自認是代言茶飲的忠實粉絲：「第一次跟東方樹葉合作很開心，因為自己與身邊的工作團隊多年來均是品牌的忠實客戶，開工時必備一支，所以受到邀請拍攝廣告並擔任代言人時「開心到跳起」，心想：『唔係咁正呀嘛！咁咪有好多免費靚茶飲囉！』可以一邊拍攝一邊飲自己最喜歡的靚茶，心情特別高興，而且份外精神爽利！」

佘詩曼、建華集團主席凌偉業先生與執行董事兼集團首席營銷及數碼官龍文慧女士.

身為「美女廚神」的阿佘更大方分享挑選優質好茶的心得：「有些不夠好的茶，飲完會嘴巴有點『寡』，甚至傷胃，但是這個品牌的茶從來不會令我有如此感覺，未接拍這個廣告前，我已經很喜歡飲用這品牌的茉莉花茶，最愛其淡淡的花香味，而且口感順滑，夏天飲用份外清新；我的工作團隊則偏好青柑普洱，茶味香濃夠醒神！」

貴為視后，阿佘一舉手一投足均「快狠準」，功架十足，絕不「NG」。阿佘說：「甫踏入片場便被『360度全屏舞台技術』的巨型LED屏幕震懾了，屏幕的景深、光線投射令我恍如置身於大自然之中，親手沖泡壺好茶，放下世俗煩憂，細意感受天地的極致。不得不欣賞製作組的用心，令我拍得份外投入，不但有『看得見』的花草樹木與湖泊；更有『聞得到』的青草味及花香味，從未試過廠景拍廣告有親歷其境的感覺，給我一個獨特的全新體驗！」

余詩曼拍攝茶飲廣告。

佘詩曼多年來演出一套又一套經典劇集，打造無數膾炙人口的經典角色，最近忙拍《新聞女王2》的阿佘，直言靚茶才是「最佳拍檔」。她說：「大家也知道拍劇有多累，所以開劇時必定要飲茶提神，其實不止提神，好茶更可以解膩消滯，事關劇組的飯盒多數偏向油膩，吃完飯盒再喝一口好茶，滯膩的感覺全消，真的很正很爽呢。尤其是出外景時，天時暑熱喝一口冰凍的好茶，『火氣』全消；冬天則用作熱飲，暖笠笠又不傷胃，多飲無妨！」阿佘又表示：「水源及茶葉是沖泡出一杯好茶的最重要因素，所以相當欣賞品牌多年來的堅持，而且水份對人體尤其重要，所以多喝水、多飲茶百利而無一害。」

余詩曼拍攝茶飲廣告。

保養得宜的阿佘更認為無糖茶是自己的「終身伴侶」：「Keep Fit是女生一輩子的事業，加上我一向為食，所以自己一定會選擇無糖茶，對身體零負擔，又不用只喝淡而無味的白開水。早前有網友拍到我坐長途機只喝茶及吃雪糕，當然有我的原因，因為茶有茶多酚，可以抗氧化之餘，又能阻止腸道吸收脂肪，所以每次進食卡路里較高的食物，例如雪糕或炸物，我一定是配無糖茶，一邊喝茶一邊吃美食，既能大飽口福，又毋須擔心發福！」

佘詩曼仍有少女感。（IG：@charmaine_sheh）