視后拍廣告盡顯功架「快狠準」表現令人讚嘆 鍾情一種飲品助減肥
視后佘詩曼最近為茶飲品牌擔任代言人，並以仙氣十足的造型拍攝全新一輯廣告。向來對好茶要求甚高的阿佘，自認是代言茶飲的忠實粉絲：「第一次跟東方樹葉合作很開心，因為自己與身邊的工作團隊多年來均是品牌的忠實客戶，開工時必備一支，所以受到邀請拍攝廣告並擔任代言人時「開心到跳起」，心想：『唔係咁正呀嘛！咁咪有好多免費靚茶飲囉！』可以一邊拍攝一邊飲自己最喜歡的靚茶，心情特別高興，而且份外精神爽利！」
身為「美女廚神」的阿佘更大方分享挑選優質好茶的心得：「有些不夠好的茶，飲完會嘴巴有點『寡』，甚至傷胃，但是這個品牌的茶從來不會令我有如此感覺，未接拍這個廣告前，我已經很喜歡飲用這品牌的茉莉花茶，最愛其淡淡的花香味，而且口感順滑，夏天飲用份外清新；我的工作團隊則偏好青柑普洱，茶味香濃夠醒神！」
貴為視后，阿佘一舉手一投足均「快狠準」，功架十足，絕不「NG」。阿佘說：「甫踏入片場便被『360度全屏舞台技術』的巨型LED屏幕震懾了，屏幕的景深、光線投射令我恍如置身於大自然之中，親手沖泡壺好茶，放下世俗煩憂，細意感受天地的極致。不得不欣賞製作組的用心，令我拍得份外投入，不但有『看得見』的花草樹木與湖泊；更有『聞得到』的青草味及花香味，從未試過廠景拍廣告有親歷其境的感覺，給我一個獨特的全新體驗！」
佘詩曼多年來演出一套又一套經典劇集，打造無數膾炙人口的經典角色，最近忙拍《新聞女王2》的阿佘，直言靚茶才是「最佳拍檔」。她說：「大家也知道拍劇有多累，所以開劇時必定要飲茶提神，其實不止提神，好茶更可以解膩消滯，事關劇組的飯盒多數偏向油膩，吃完飯盒再喝一口好茶，滯膩的感覺全消，真的很正很爽呢。尤其是出外景時，天時暑熱喝一口冰凍的好茶，『火氣』全消；冬天則用作熱飲，暖笠笠又不傷胃，多飲無妨！」阿佘又表示：「水源及茶葉是沖泡出一杯好茶的最重要因素，所以相當欣賞品牌多年來的堅持，而且水份對人體尤其重要，所以多喝水、多飲茶百利而無一害。」
保養得宜的阿佘更認為無糖茶是自己的「終身伴侶」：「Keep Fit是女生一輩子的事業，加上我一向為食，所以自己一定會選擇無糖茶，對身體零負擔，又不用只喝淡而無味的白開水。早前有網友拍到我坐長途機只喝茶及吃雪糕，當然有我的原因，因為茶有茶多酚，可以抗氧化之餘，又能阻止腸道吸收脂肪，所以每次進食卡路里較高的食物，例如雪糕或炸物，我一定是配無糖茶，一邊喝茶一邊吃美食，既能大飽口福，又毋須擔心發福！」