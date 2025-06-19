謝霆鋒拍節目穿搭品味獲讚又關王菲事？ 上衣價格公開震驚網民
撰文：崔力生
出版：更新：
現年44歲的謝霆鋒被網民大讚是Man爆真男神，不姿整不化妝，且私下服飾簡單，最愛T恤牛仔褲，縱使相隔25年再次在香港開演唱會，都是一套衫唱足四場。近日他在四川拍攝真人騷節目《百姓的味道》第二季時，被粉絲野生捕獲，其一身穿搭竟意外成為焦點？有網民笑言：「這哥一把年紀突然會穿衣服了，怎么搞的」？
謝霆鋒向來以Chok爆著稱，無論是舞台上拿著結他的的Rock友造型，還是電影裡不要命的硬漢裝扮，一樣型到裂。近日有粉絲在四川野生捕獲謝霆鋒與內地藝人丁真拍攝真人騷節目《百姓的味道》第二季，除了吸引大批粉絲前來追星，場面極墟冚外，謝霆鋒的穿搭也令人眼前一亮，比他的靚仔樣更受關注。該網民寫道：「没想到過瀘定橋偶遇明星！！！鋒哥穿醬紫色還真好看」。
照片中，謝霆鋒身穿紫色圓領T恤，配搭灰色長褲，並把上衣攝入褲內，再戴上墨鏡，整體造型簡約卻不失時尚感，與平日「冷色」風格截然而不同，隨即引起網民熱議：「這哥一把年紀突然會穿衣服了，怎麼搞的」，有網民則將謝霆鋒的穿搭品味提升歸功於其女友王菲：「菲的衣品可不是開玩笑哦」、「阿菲審美好」、「女朋友會搭啊」、「衣品確實比年輕時候好，年輕的時候總是亂穿衣」。
而有眼利網民發現，原來謝霆鋒身穿的這件簡單紫色T恤是出自同門師弟陳偉霆潮牌，售價僅139人民幣（約151港元），價錢親民得令人驚訝，有網民笑稱：「竟然自己也買得起。」雖然謝霆鋒身家過億，但一貫務實不特別追求名牌的態度反而更獲粉絲欣賞。