謝霆鋒拍節目穿搭品味獲讚又關王菲事？　上衣價格公開震驚網民

現年44歲的謝霆鋒被網民大讚是Man爆真男神，不姿整不化妝，且私下服飾簡單，最愛T恤牛仔褲，縱使相隔25年再次在香港開演唱會，都是一套衫唱足四場。近日他在四川拍攝真人騷節目《百姓的味道》第二季時，被粉絲野生捕獲，其一身穿搭竟意外成為焦點？有網民笑言：「這哥一把年紀突然會穿衣服了，怎么搞的」？

謝霆鋒早前演唱會四場都是靠一件演唱會主題Tee以及一條牛仔褲由頭唱到尾。

謝霆鋒私下服飾簡單，最愛T恤牛仔褲。（視覺中國）

謝霆鋒向來以Chok爆著稱，無論是舞台上拿著結他的的Rock友造型，還是電影裡不要命的硬漢裝扮，一樣型到裂。近日有粉絲在四川野生捕獲謝霆鋒與內地藝人丁真拍攝真人騷節目《百姓的味道》第二季，除了吸引大批粉絲前來追星，場面極墟冚外，謝霆鋒的穿搭也令人眼前一亮，比他的靚仔樣更受關注。該網民寫道：「没想到過瀘定橋偶遇明星！！！鋒哥穿醬紫色還真好看」。

謝霆鋒日前現身四川拍攝節目，場面極墟冚！（小紅書圖片）

謝霆鋒一身衣著成為焦點。（小紅書圖片）

依然咁Chok。（小紅書圖片）

照片中，謝霆鋒身穿紫色圓領T恤，配搭灰色長褲，並把上衣攝入褲內，再戴上墨鏡，整體造型簡約卻不失時尚感，與平日「冷色」風格截然而不同，隨即引起網民熱議：「這哥一把年紀突然會穿衣服了，怎麼搞的」，有網民則將謝霆鋒的穿搭品味提升歸功於其女友王菲：「菲的衣品可不是開玩笑哦」、「阿菲審美好」、「女朋友會搭啊」、「衣品確實比年輕時候好，年輕的時候總是亂穿衣」。

有眼利網民搜尋發現謝霆鋒身穿的T恤出自同門師弟陳偉霆的潮牌。（小紅書截圖）

售價僅139人民幣（約151港元）。（小紅書截圖）

而有眼利網民發現，原來謝霆鋒身穿的這件簡單紫色T恤是出自同門師弟陳偉霆潮牌，售價僅139人民幣（約151港元），價錢親民得令人驚訝，有網民笑稱：「竟然自己也買得起。」雖然謝霆鋒身家過億，但一貫務實不特別追求名牌的態度反而更獲粉絲欣賞。

有網民將謝霆鋒衣著品味提升則歸功於其女友王菲。（視覺中國）