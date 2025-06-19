港姐亞軍被富商舊愛拖累欠債單身多年　大談擇偶條件竟可接受呢啲

現年44歲的陸詩韻 (Sharon) 是2005年港姐亞軍，曾經短暫在娛樂圈發展，簽約TVB 4年共拍過6部劇集，財來自有方的她曾透露在每個月賺5位數，最高一個月有幾十萬收入。陸詩韻離巢無綫後轉行從商，開設餐廳，又經營自家品牌內衣褲及自家護膚品生意。但她仍有不時亮相電視劇及節目。陸詩韻曾因經常出入上流聚會而傳出被富豪包養、有指她忽然富貴。年前她接受訪問時就否認被富豪包養，但就承認當年曾與馬來西亞富商吳銘偉拍拖9個月，受對方連累欠債340萬，更曾想過自殺，最後她於一年內就還清債務。

陸詩韻。（IG圖片）

2005年港姐亞軍陸詩韻。

陸詩韻獲任命為大灣區香港女企業家總會副主席。（小紅書）

陸詩韻與富商前男友分手後一直單身多年，她曾坦言深深感到到孤獨，覺得少了個肩膀，近日她就拍片大談男女感情以及她的擇偶條件。陸詩韻於帖子中寫道：「選對象，其實我要求很低」。她在片中表示對於未來男友的外表沒有要求，她說：「有大肚腩沒所謂，大肚腩得嚟健康就得。冇頭髮？對我嚟講亦唔介意，比我矮？我亦唔覺得係一個問題」。陸詩韻希望未來男友乾淨、整齊，最重要要孝順，會採取主動，並且有幽默感就可以。對於男女朋友間的甜蜜，她認為：「其實一句早晨，每日起身話我聽有記得我，我已覺好Sweet。」要求好簡單。

陸詩韻大談擇偶要求。(小紅書)

陸詩韻大談擇偶要求。(小紅書)

陸詩韻大談擇偶要求。(小紅書)

陸詩韻在片中又指被她父親講中她「冇人要」，她說道：「老竇話我冇人要點知真係中咗！」她表示自小父親都指她性格野蠻，冇人要她，不過她並不認為是這樣：「但我想講，我唔係冇人要，係我覺得冇咁嘅需要住。」

陸詩韻爸爸說她冇人要。(小紅書)