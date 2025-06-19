麥明詩產後全面升Cup 未敢諗三年抱兩：我好攰

麥明詩產後首次出席公開活動，身穿白色Tube Dress嘅佢上圍十分澎湃， 她接受訪問時透露升級做媽媽後十分多挑戰，每當自我懷疑時，老公都會給予滿滿情緒價值。「都再平衡照顧BB嘅需要，唔可以太劇烈減肥，但一路有就住身體狀況慢慢嚟、不過都好開心，有感受到返返去以前嘅感覺。」麥明詩又指與最弗狀態仍有距離，但認為舒服最重要。

麥明詩今日出席活動時，上圍十分澎湃。（陳順禎攝）

麥明詩又指睡眠時間比以前少，但幸好囝囝聽話，加上老公又願意做「夜更湊B」專員，所以不算太辛苦。「老公係盡咗做爸爸嘅責任，我哋心態係可以互相配合，所以之前會話老公唔係幫手，因為佢係盡職。」問到BB名字，麥明詩只透露「盛 BB」並解釋是因為不想BB在眾人目光下成長而有壓力，又表示會盡力令BB在正常環境下成長。麥明詩又表示暫時不考慮母子檔接工作。

問到可有辛苦到喊，麥明詩表示總有情緒波動時。「尤其是頭幾個星期，對於BB嘅飲食需求都有啲壓力，因為件事你始終未做過，各方面都要摸索，可幸過咗兩個月，而家係漸入佳境，自己都可以投入返工作。」

麥明詩話BB收到的利事，沒有儲起來，全部都用在他自己身上。（陳順禎攝）

提到早前與林作媽媽見面後引起的風波，麥明詩表示與林母關係良好。「我咁多年都感恩呢位長輩，佢教我最大得著係睇開啲，所以去到今日，無論咩身份，我哋都好睇得開，大家保持好好關係。我同我老公時不時都會同佢、佢朋友一齊食飯，人情就係咁先會細水長流。」問到「睇開啲」是否也可套用在裕美身上，麥明詩即謂：「我都係主要講返啲我身邊嘅朋友，我身邊以外嘅人有咩想法，我係顧及唔到，而家有BB，都係要多啲focus 返喺自己嘅家庭。」

暫時全職湊仔的麥明詩，訪問時多次大讚老公。（陳順禎攝）

問到會否有三年抱兩想法，麥明詩即笑笑表示：「我好攰。哈哈！都會好想畀到佢兄弟姊妹，小朋友有兄弟姊妹一齊成長，對佢心理上係開心，不過你呢刻問我，我都係啱啱瞓返多少少，即刻諗又未係好ready 。」