Hey Brother五子夾埋280歲組男團　再推派台歌預告做ROCK友

由李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍組成的男子組合Hey Brother，繼年初成團首推歌曲《我為人人》後，最近又有新搞作，即將推出新歌《共唱輝煌》，並由方俊文先生MH贊助，以宣揚正能量，曲中更特意提到「尋找初心」。為拍攝新歌MV，五子在日出時份專誠走到西貢進行外景拍攝，期間不僅熱到汗流浹背，更慘被蚊狂叮，難怪五子拍完後異口同聲搞笑稱：「很久沒試過這麼早開工！」



李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍組成的男子組合Hey Brother，積極發展音樂事業。

李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍組成的男子組合Hey Brother，積極發展音樂事業。

黃智賢發揮獨特性

對於新歌提到尋找初心，五人均指Hey Brother的組成為他們尋回不少入行初心，其中黃智賢感觸地說：「入行由青少年大使開始，然後拍兒童節目，嗰段時間除咗參與幕前演出，亦會代表公司參加社區活動。雖然只係新人，但感覺到自己做一啲有意義工作，就如同一粒小螺絲發揮獨特價值。但隨住時代變遷漸漸淡忘咗初心，直到最近Hey Brother成立，大家不謀而合要出歌發放正能量，重新感受當年做一粒小螺絲嘅價值。」曹永廉則憶述他初入行最鍾意唱歌：「最早期喜愛唱歌，之後轉型拍劇，而家又重回唱歌懷抱，已經搵番初心，希望憑歌曲帶畀大家共鳴。」

對於新歌提到尋找初心，李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍均指Hey Brother的組成為他們尋回不少入行初心。

對於新歌提到尋找初心，李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍均指Hey Brother的組成為他們尋回不少入行初心。

MV拍攝期間，為了捕捉旭日初升的畫面，五子在凌晨時分出發，眾人流下汗水兼餵蚊，麥長青感嘆許久沒試過「03」通告，今次拍MV的場地亦滿載他多年前在TVB拍古裝劇的回憶：「呢度係以前拍古裝劇成日嚟，以前啲路都未整好，我哋要著古裝行半個鐘，夏天真係一身汗，唔知道後生時點解咁捱得，而家要我行，真係頂唔順。不過好開心，可以幾兄弟一齊咁早起身拍攝，大家都冇帶櫈，企足一朝早，曬到皮膚變黑！」

李思捷恨一齊拍戲

至於唐文龍透露今次MV拍攝經歷天氣變化，喻意黑暗過去會迎來美好將來：「上次MV喺室內拍攝，相比之下今次拍攝時間較早，啱啱出發落緊雨，但抵達現場後雲霧散去，天朗氣清，就似意味遇到困境毋須意志消沉，柳暗花明又一村，畀大家鼓勵。」他亦慶幸拍攝過程很順利，在場所有人都忍住蚊叮蟲咬及猛烈陽光，此次拍攝經驗特別。

為拍攝MV，Hey Brother五子李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍接下03通告受蚊蟲襲擊。

為拍攝MV，Hey Brother五子李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍接下03通告受蚊蟲襲擊。

為拍攝MV，Hey Brother五子李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍接下03通告受蚊蟲襲擊。

為拍攝MV，Hey Brother五子李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍接下03通告受蚊蟲襲擊。

為拍攝MV，Hey Brother五子李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍接下03通告受蚊蟲襲擊。

為拍攝MV，Hey Brother五子李思捷、黃智賢、麥長青、曹永廉、唐文龍接下03通告受蚊蟲襲擊。

此外，Hey Brother現已籌備第三首歌，曲風較為活潑貼地，主題為男人之苦，並以幽默手法發放正能量，李思捷透露第三首歌更會很rock，他也意想不到五位叔叔竟有新突破，想必會為觀眾帶來新鮮感，他亦熱切期待第三首歌誕生。問到五子會否嘗試不同類型的表演，李思捷直言：「我哋五個想一齊拍戲，因為大家喺演戲上都有豐富經驗，相信出嚟效果會更成熟。相比年輕時，我哋而家人生經驗多咗，希望透過作品令觀眾笑一笑，分享快樂給大家。」