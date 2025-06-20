ViuTV「御用咪神」成櫃Hermès　獲楊天命催桃花速戀《城寨》男神

現年47歲的伍允龍以電影《九龍城寨之圍城》彈起，其感情亦備受關注。早前伍允龍被爆蜜戀細13年「宅男女神」李蔓瑩（Renee），兩人同遊迪士尼。李蔓瑩隨即被大起底，現年34歲的李蔓瑩承認為雙性戀，曾與TVB體育主持鄺家銘（阿占）拍拖，再跟同性富貴髮型師Joe高調拍拖4年，去年Joe突然發文：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，及後再刪文。李蔓瑩成為網民頭號懷疑對象，被冠上「搭上人夫」之名。其後她傳出早有前科，與Joe拍拖前早有正印女友。

伍允龍（ig@straightblast5）

伍允龍與鍾嘉欣。（微博圖片）

林峯表示一早知伍允龍有新戀情，又話有份鑑定。（網上圖片）

李蔓瑩自與伍允龍戀情公開後心情大靚。日前她於IG限時動態發文，曬出一條爛牛仔褲，她發文：「爛褲出動。」不過令人注目的，是李蔓瑩身後海量的Chiikawa公仔，以及公仔下的Hermès手袋及盒子，看來李蔓瑩家中置物櫃一格是專門堆放Hermès物品。李蔓瑩不時分享名牌，鍾情大牌子。李蔓瑩與伍允龍愛得甜蜜，早前更獲邀到伍允龍好兄弟林峯演唱會，並與林峯打卡合照，玩得非常盡興。

李蔓瑩曾戀同性密友。（IG圖片）

李蔓瑩（Renee）因曾拍攝不少ViuTV節目，因身材出眾而為人熟悉。她曾亮相電視節目《見招拆招風水局》，住元朗私人住宅，家中面積約500多平方呎，睡房裝修少女味十足。她是玄學家楊天命契女，兩人10年前上契，楊天命當時到李蔓瑩家中催旺桃花，他當時更直言Renee將於去年遇上真命天子。至於伍允龍自從與秘戀8年的鍾嘉欣分手後一直未有再公開過新戀情，感情生活一直低調，他曾跟劉佩玥傳緋聞，卻沒有公開認愛，直至早前他親口承認與李蔓瑩的戀情，看來今次相當認真。

李蔓瑩曬自拍。（IG圖片）

李蔓瑩身後置物櫃放有Hermès手袋及堆滿Hermès盒子。（IG圖片）

李蔓瑩身後置物櫃放有Hermès手袋及堆滿Hermès盒子。（IG圖片）

李蔓瑩愛大牌子。（IG圖片）

曬新手袋。（IG圖片）

與伍允龍去睇林峯演唱會打卡。（IG圖片）

伍允龍與李蔓瑩去睇林峯演唱會，全程言談甚歡。（小紅書）

「宅男女神」李蔓瑩不單只樣子甜美，更擁有驕人身形，因而深受網民喜愛。（IG/ @reneebobo）

「宅男女神」李蔓瑩唔單只樣子甜美，仲擁有驕人身材。（IG/ @reneebobo）

Renee寫着：「Happy 100K！終於衝破了，謝謝大家支持，送你們一個心。」（何李蔓瑩IG圖片）

為慶祝IG突破10萬Fans，她特意Po出紅色連身泳衣福利相答謝Fans，還擺出心心Pose。（何李蔓瑩IG圖片）

李蔓瑩好性感。（IG@reneebobo）

李蔓瑩（IG@reneebobo）

李蔓瑩好靚。（IG@reneebobo）

李蔓瑩（Renee）31歲生日悉心打扮到酒店慶祝並在IG上載靚相。（IG/ @reneebobo）

李蔓瑩好靚。（IG@reneebobo）

正！（IG@reneebobo）

正！（IG@reneebobo）

正！（IG@reneebobo）

「宅男女神」李蔓瑩唔單只樣子甜美，仲擁有驕人身材。（IG/ @reneebobo）

索！（IG@reneebobo）

索！（IG@reneebobo）

身材出眾。（IG@reneebobo）

身材出眾。（IG@reneebobo）

李蔓瑩（IG@reneebobo）

性感。（IG@reneebobo）