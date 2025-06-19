女神配對計劃｜林堡熙曾展望爭葉蒨文火藥味濃　還原被批敵視真相

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》大受歡迎，今（19日）五位女神就與多位求愛者出席宣傳活動，其中在大玩心動遊戲的時候，葉蒨文（Sophie)就抽中曾展望，二人相當有緣份，男方公主抱女方，甜蜜互動閃爆全場，而情敵林堡熙（Eddie)見狀就表示：「睇住整親，小心啲。」相當爆笑。

二人相當有緣份。（葉志明攝）

曾展望否認是真情侶

在節目中葉蒨文與曾展望的互動，讓不少網民甚感懷疑，他們曾被爆經常在荃灣出沒，甚至傳已同居半年，是一對真情侶。對此，在接受《香港01》訪問時，曾展望就表示：「首先我覺得要信任我哋節目，佢哋（製作組）之前挑選人嘅時候都好認真起底起過我，佢有啲海選面試剪唔晒出嚟，但其實每一個參賽者去嘅時候都深入了解咗，真係傾咗好耐。」他坦承確是認識葉蒨文好幾年，但中間二人並沒有過多交流：「一路保持朋友關係冇乜特別聯絡，之後合作就係《愛回家》，都有一班人出過去玩，但自己冇乜表達心意，唔係一個咁主動嘅人，之後直到有呢個節目我就鼓起勇氣去參加。」

曾展望表示因為有這個節目才鼓起勇氣去追求葉蒨文。（葉倩文攝）

曾展望激讚葉蒨文笑得開心

當問到葉蒨文是否符合自己心目中擇偶條件時，曾展望的回答哄得女方相當開心：「佢符合晒我所有想要嘅嘢，（例如有咩？）我自己鍾意笑得好睇嘅女仔，佢本身都好開朗，因為我本身都欣賞樂觀，開朗嘅人，同埋好幽默。」葉蒨文聽後笑到見牙唔見眼。

葉蒨文對兩位追求者給予高度評價。（葉志明攝）

對於曾展望與林堡熙兩位追求者，葉蒨文都給予高度評價：「佢哋兩個人品都好好，呢樣係我擇偶條件好重要嘅嘢。佢哋兩個係好唔同性格，但係都係好好人，好聰明，好主動，我都好欣賞嘅。」又揚言林堡熙看起來雖冷酷，但其實他是一位很善良及有深度的人。

林堡熙還原被指敵視眼神掃視曾展望真相

在第二集播出的「三角枱約會」中，曾展望一登場便主動與大家打招呼，但林堡熙卻沒有回應，更疑用敵視眼神掃視對方，氣氛相當緊張，被網民狠批沒有禮貌。對此，林堡熙就回應還原真相：「我係點頭回，咁啱鏡頭影出嚟係上嚟嗰吓，我估係咁樣，所以就覺得係藐視囉。」

林堡熙還原真相。（葉志明攝）

另外，提到有網民質疑因早已認識曾展望多時，那會不會潛意識下對對方加分或選擇對方，葉蒨文就表示：「我覺得係有嘅一開始，始終係熟啲嘅人同陌生嘅人分別，但係愛情係持久戰，我唔覺得一開始開頭就決定晒一切，我覺得始終要深入交流。所以要深入了解了，互相傾偈，透過唔同嘅環節去展示自己多啲唔同嘅一面，為自己去做一個負責任嘅決定。」