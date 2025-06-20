TVB索爆人妻陳年舊片流出畫面震撼網民　本人勁驚訝：我都沒見過

現年43歲的陳自瑤（Yoyo）一向保養得宜，即使已為人母，依然樣靚身材正，一點師奶味都沒有，是娛圈中公認的凍齡女神之一，早前她為代言的豐胸品牌拍攝最新廣告，數張火辣性感照獲大批網民激讚索到爆！近日，有網民在社交平台分享陳自瑤25年前參加一個由網站舉辦的「Summer Girl」選舉的珍貴片段，片中年約17、18歲的她，顏值爆燈，難怪初入行憑清純面孔已俘虜不少少男。

陳自瑤最新豐胸廣告靚相。(ig圖片)

圈中公認凍齡女神。(IG圖片)

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤早前完美重現了25年經典藍色上衣照的造型。（小紅書截圖）

近日有網民在社交平台分享陳自瑤於2000年參加一個由網站舉辦的「Summer Girl」選舉片段，並寫道：「陳自瑤yoyo初代時期全網首發，要了解偶像，當然要從她起步點開始。」片中當時年約17、18的陳自瑤，以Y2K打扮示人，身穿背心搭配卡其色中裙在跳舞機上展現青春活力，儘管臉上有點baby fat，但笑容甜美可人，最後成功勝出。而她在奪冠後受訪時表現淡定，答得頭頭是道，一點都不怯場，注定「食呢行飯」。

近日有網民在社交平台分享陳自瑤於2000年參加一個由網站舉辦的「Summer Girl」選舉片段。（小紅書截圖）

陳自瑤在跳舞機上展現青春活力。（小紅書截圖）

陳自瑤在奪冠後受訪時表現淡定。（小紅書截圖）

儘管臉上有點baby fat，但笑容甜美可人。（小紅書截圖）

陳自瑤在訪問中表示，選的那一刻沒想到自己會拿到冠軍，因為其他參賽者都很有水準，所以奪冠一剎那很驚喜。而且當時陳自瑤已經非常敬業，主持問她作為一個「Summer Girl」有什麼需要去做？她直言首先會盡力而為最好自己的職責，及盡力做好公司對她的要求，「最緊要同人溝通方面ok，我自問都係一個幾鍾意同人相處嘅人，總之盡力而為啦！」

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陳自瑤本尊親自留言。（小紅書截圖）

有網民馮陳自瑤為「港版沈佳宜」。（小紅書截圖）

片段出土後，引起網民熱議，就連陳自瑤本人也被吸引，驚訝留言：「這個片段我自己都沒有見過，謝謝你把我的回憶找回來了！」而其他網民則紛紛讚嘆：「後生嘅時候滿臉胶原，有D可愛又有識辨度，靚」、「真係好靚，底子超好！！！」、「清純美」、「真係一直都好靚女」，也有網民覺得那個時期的陳自瑤，神似台灣女神陳妍希，更封她為「港版沈佳宜」。

陳自瑤保養得宜。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤的旗袍look。(ig圖片)

陳自瑤大曬性感美照。(IG圖片)

陳自瑤是公認的TVB最索人妻。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤獲頒《新時代國際電視節》「最受歡迎女演員」。（IG@chenchiyiu）

陳自瑤真係KEEP得好好。（IG@chenchiyiu）