《愛·回家》女神做Gym不忘派福利　俯身狂操晒美乳網民大呼頂唔住

現年33歲的歲的無綫小花鍾晴（Karlie），曾參選 ViuTV 選美節目《美選D.n.A》，雖未能成功入圍，但因外貌近似吳千語與薛凱琪而受關注，2017年她轉投TVB，隨即擔任兒童節目《Think Big天地》主持之一，之後憑綜藝節目《美女廚房》和《3日2夜》人氣急升。至近年，鍾晴因參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》中威龍百貨美女售貨員「Cammy」一角而成功入屋。

無綫小花鍾晴初入行時，因外貌近似吳千語與薛凱琪而受關注。（資料圖片）

鍾晴平時愛在社交平台派福利。（IG@karliechung）

鍾晴與好友陳詩欣拍攝《3日2夜》而人氣急升。（IG@karliechung）

鍾晴（左）近年因參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》中威龍百貨美女售貨員「Cammy」一角而成功入屋。（電視截圖）

除了幕前演出外，鍾晴平時也活躍於社交平台，不時大派「福利圖」，深受網民喜愛。而適逢夏日，不少女仔為以最佳狀態示人都努力keep fit，就連一向fit到漏的鍾晴都不例外。日前，她拍片分享做運動，與粉絲互動。片中，鍾晴專注完成膊頭、爬山者、外側提腿、平板支撐等各組訓練動作，但不少網民卻被她的美好身段搞到走神。

鍾晴日前拍片分享做運動。（IG@karliechung）

不少網民卻被她的美好身段搞到走神。（IG@karliechung）

雖然鍾晴嘗試用圖案遮擋住，但成效不大。（IG@karliechung）

吸睛程度爆燈！（IG@karliechung）

由於運動服的領口比較低和鬆，所以鍾晴趴前在做動作時，身材自然呼之欲出，雖然鍾晴有嘗試用圖案遮擋住，但成效不大，做動作時更是左搖右擺，極度衝擊眼球。有網民問：「請問中間嗰個心心有咩用？」鍾晴搞笑回覆：「你唔好理啦，都有啲用嘅。」而其他網民則留言：「女神做運動要擘大隻眼睇」、「Need a bigger heart」、「睇住妳做，點解我心跳得仲快過妳做」、「眼睛越想避越避不開」、「頂唔住啦」，抵死又有趣。

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2016年鍾晴報名參選 ViuTV 選美節目《美選D.n.A》，最後入唔到圍，但係就有機會主持旅遊節目《小城光影》。（IG@karliechung）

鍾晴不時在IG分享靚相，大騷好身材。（IG@karliechung）

女人味。（IG@karliechung）

清楚流量密碼。（IG@karliechung）