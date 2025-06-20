阮浩棕用8秒即場落淚：識喊唔代表好戲嘅

阮浩棕自揭首日內地開工拍喊戲喊唔出 遭同劇演員壓倒性KO自始不再自覺懷才不遇：只係我未有呢個實力，僅用8秒成功挑戰即場落淚考驗 阮浩棕貫徹謙虛本色：「識喊唔代表好戲嘅」

昨晚（19日）一集，阮浩棕與陳方藤Meter尋找東京個性小店，先後品嚐了極厚炸豬扒、人氣鮪魚拉麵店、鯖魚專門店、炭燒鰻魚飯四食等，並體驗製作壽司。

「係需要自己做得更加好，先值得俾人睇到」

每集《人生美食地圖》，藝人主持都會跟陳方藤大談人生點滴。阮浩棕憶述當初入行時，一度覺得自己懷才不遇：「當其時心雄吖嘛，覺得自己得啦嘛，但係當你見識多咗就發現唔係咁。」阮浩棕續指當年在內地發展的第一天，即需要拍攝喊戲，這一件亦讓他深刻體會到自己的渺小：「睇完劇本我係有感覺嘅，我都會好激動，但係到埋位時，我喊唔到。」阮浩棕又指當時同劇另一演員，不但喊得出，而且更控制好每一take都在同一個位置流下眼淚，就此阮浩棕感嘆：「我望住佢係覺得點樣可以做到㗎呢？佢大我一年㗎咋喎，但佢領先咗我好多；即係我唔係懷才不遇，只係我都未去到嗰個位、未有呢個實力…係需要自己做得更加好，先值得俾人睇到。」Meter聽畢即要求近年演技已獲肯定的阮浩棕挑戰即場流淚，結果阮浩棕成功於8秒時間內流出真‧眼淚，令Meter為之驚艷，甚至連拉麵師傅也忍不住搞gag讚嘆：「好味到喊」。事後，阮浩棕貫徹謙虛本色謂：「識喊唔代表好戲嘅，喊係演戲其中一part。」

今晚（20日）播出的最後一集，陳山聰將返回東京與Meter及阮浩棕集合，三人在美麗的櫻花樹下Re-U！想知道三人重聚後會有甚麼精彩的體驗，一定要鎖定今晚播出的最後一集喇！